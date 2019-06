vor 35 Min.

Drei betrunkene Männer prügeln sich um einen Luftballon

Drei Männer haben sich in Ulm um einen Luftballon geprügelt.

Ein Faustschlag ins Gesicht und ein Fußtritt: Ein Streit am Ehinger Tor ist eskaliert. Der Auslöser war ein Luftballon.

Der Streit um einen Luftballon ist am Ehinger Tor in Ulm in den frühen Morgenstunden des Sonntag zu einer Schlägerei zwischen drei Männern ausgeartet. Die Polizei berichtet von einem Faustschlag ins Gesicht und von Fußtritten. Die drei Beteiligten seien allesamt stark betrunken gewesen. Dem Bericht zufolge hatten ein 27-jähriger Mann und seine 22-jährige Begleiterin gegen 2.40 Uhr den Ballon dabei. Dies veranlasste einen 32-Jährigen dazu, den 27-Jährigen zu beleidigen. Daraufhin schubste dieser den Älteren. Der antwortete mit einem Faustschlag ins Gesicht des Jüngeren.

Ein 23-Jähriger Freund des 32-Jährigen mischte sich ein und versetzte dem Luftballonbesitzer einen Fußtritt. Mehrere beherzten Zeugen gelang es, die Situation bis zum Eintreffen der Polizei zu schlichten. Die Beamten ermitteln wegen gefährlicher Körperverletzung gegen die Schläger. (az)

