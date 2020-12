13:02 Uhr

Drei tote Pferde nach Unfall bei Ochsenhausen

Ein Auto erfasste bei Ochsenhausen mehrere Pferde. Der 82-jährige Fahrer wird schwer verletzt. Zwei Pferde waren sofort tot, ein drittes wurde eingeschläfert.

Einen Verletzten und drei tote Pferde hat am Montag ein Unfall bei Ochsenhausen im Landkreis Biberach gefordert.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, war ein BMW-Fahrer gegen 17.40 Uhr von Eichen in Richtung Ochsenhausen unterwegs, als bei Dunkelheit plötzlich mehrere Pferde die Straße kreuzten.

Der 82-Jährige erfasste drei der Pferde, wodurch der Autofahrer schwer verletzt wurde. Drei der Tiere starben.

Tierarzt, Besitzer und Autofahrer versorgen noch verletzten Pferd, muss dann aber eingeschläfert werden

Der Rettungsdienst brachte den Senior in ein Krankenhaus. Seine Beifahrerin blieb unverletzt. Zwei der Pferde starben noch an der Unfallstelle. Ein Tierarzt versorgte zusammen mit dem Besitzer und dem BMW-Fahrer ein verletztes Pferd, das wegen der schweren Verletzungen noch in der Nacht eingeschläfert werden musste.

Weitere Pferde fingen Polizisten zusammen mit dem Besitzer ein. Die Polizei aus Ochsenhausen hat die Unfallermittlungen aufgenommen. Die Ermittler prüfen auch, wie die Pferde aus der Koppel ausreißen konnten.

Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt rund 20.000 Euro. Die Feuerwehr war im Einsatz. (az)

