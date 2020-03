vor 46 Min.

Drei weitere Coronavirus-Fälle in Ulm bestätigt

Es gibt neue Coronavirus-Fälle in Ulm: Drei weitere Teilnehmer der Skiausfahrt nach Südtirol haben sich mit Covid-19 infiziert.

Nach dem ersten bestätigten Corona-Fall im Stadtkreis Ulm wurden am Mittwochmorgen, 4. März, drei weitere Infektionen dem Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg bestätigt. Bei den Fällen in Ulm handelt es sich um drei Mitglieder von insgesamt vier Familien, die sich während der Faschingsferien gemeinsam in Südtirol aufgehalten hatten: zwei männliche Erwachsene (48 und 53 Jahre) sowie um einen zwölfjährigen Buben. Alle vier Familien befinden sich derzeit in häuslicher Isolation.

Auch diese Personen waren mit der 45-jährigen Ulmerin, bei der wie berichtet am 2. März das Virus durch den Test an der Uniklinik bestätigt wurde, auf einem gemeinsamen Skiurlaub in Südtirol. Die aus Ulm stammenden 16 Kontaktpersonen befinden sich seither in häuslicher Isolation und wurden auf das Coronavirus getestet. Die Testungen dauern noch an.

Corona ist in der Region angekommen

Coronavirus in Ulm: Jugendlicher in häuslicher Isolierung

Der positiv getestete Jugendliche habe seit Rückkehr aus dem Skiurlaub die Schule nicht aufgesucht. Sollten sich weitere positive Ergebnisse bei den Testungen ergeben, werde das Landratsamt darüber informieren.

Eine 45-jährige Ulmerin hatte sich wie berichtet beim Skiurlaub in Südtirol mit dem Corona-Virus angesteckt. In einer Pressekonferenz des Landratsamts Alb-Donau-Kreis , der Stadt Ulm und dem Universitätsklinikum Ulm wurden bekannt gegeben. Demnach hielt sich die Frau mit 19 weiteren Personen in der Gruppe in den Faschingsferien in Südtirol im Skiurlaub auf. Davon wohnen 16 in Ulm , drei im Kreis Neu-Ulm und eine Person im Raum Karlsruhe.

Corona-Virus hat jetzt die Stadt Ulm erreicht

Aus dieser Gruppe weisen nach Angaben von Dr. Barbara Unger , der Leiterin des Fachdienstes Gesundheit im Landratsamt Alb-Donau-Kreis , „drei bis vier Personen“ ebenfalls Symptome auf, die auf eine Infektion mit dem Corona-Virus hinweisen könnten, eine davon mit Wohnsitz im Kreis Neu-Ulm. (heo)

Themen folgen