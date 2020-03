vor 18 Min.

Dreijährige fällt in Illerkanal, Mutter springt hinterher

Glück im Unglück hatte eine Dreijährige am Donnerstag, als sie in den Illerkanal fiel.

Wie die Polizei mitteilt, ging eine 32-jährige Frau mit ihrem fünfjährigen Sohn und ihrer dreijährigen Tochter am Donnerstagmittag am Illerkanal spazieren. Die Dreijährige fiel dabei in den Illerkanal, als sie Blätter aus dem Wasser holen wollte. Die Mutter reagierte der Polizei zufolge sofort und sprang hinterher, um sie zu retten. Sie konnte ihre Tochter zwar greifen, wurde jedoch mit dem Kind weggetrieben und gelangte so nicht mehr selbstständig ans Ufer.

Glücklicherweise wurden zwei Passanten auf die im Wasser treibende, um Hilfe schreiende Frau aufmerksam und konnten sie und ihre Tochter aus dem Wasser ziehen. Der fünfjährige Sohn konnte von einer Polizeistreife in der Nähe des Unglücksortes gefunden werden. Er war unverletzt und wurde zu seiner Mutter gebracht. Die Dreijährige erlitt eine leichte Unterkühlung und wurde vorsorglich in die Kinderklinik gebracht. Die Mutter des Kindes blieb unverletzt. (az)

