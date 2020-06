14:15 Uhr

Dreister Ladendieb wird erwischt – und greift am selben Tag noch mal zu

In Neu-Ulm ist ein Ladendieb erwischt und zur Polizei gebracht worden. Am selben Tag griff er erneut zu.

Dass er auf frischer Tat erwischt und zur Polizei gebracht wurde, hat auf einen Ladendieb in Neu-Ulm offenbar wenig Eindruck gemacht. Er griff am selben Tag noch einmal zu.

Kurz vor 14 Uhr wurde der Polizeiinspektion Neu-Ulm am Montag ein Ladendiebstahl in einem Drogeriemarkt in der Innenstadt gemeldet. Ein 32-jähriger Mann war dabei beobachtet worden, wie er mehrere Parfüms im Wert von knapp 320 Euro einsteckte. Der Mann wurde von den Angestellten angesprochen und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Die Beamten nahmen den mutmaßlichen Dieb mit auf die Dienststelle. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,4 Promille, weshalb bei dem 32-Jährigen eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

In dem Drogeriemarkt in Neu-Ulm stiehlt der Mann erneut Parfüm

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann entlassen. Offenbar ging er unmittelbar danach wieder an den Tatort zurück und betrat erneut den Drogeriemarkt, obwohl er dort ein Hausverbot erteilt bekommen hatte. Laut Polizei steckte er mehrere Parfüms in seine Tasche und flüchtete sofort aus dem Laden. Bei dem zweiten Diebstahl, der sich gegen 16.50 Uhr ereignete, erbeutete er insgesamt fünf Parfüms im Wert von fast 500 Euro. Die Fahndung am Abend verlief erfolglos. Die Neu-Ulmer Polizei ermittelt gegen den 32-Jährigen nun wegen Ladendiebstahls in zwei Fällen sowie wegen Hausfriedensbruchs. (az)

