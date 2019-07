vor 36 Min.

"Dreizehn Leben" im Bürgerbühne: Wer bestimmt, wer überleben soll?

Bei der Premiere von „Dreizehn Leben“ zeigen die jungen Akteure der Bürgerbühne im Ulmer Podium ein Psychodrama um Moral und Werte.

Von Dagmar Hub

Moral? Ethik? Wenn es ums nackte Überleben geht, werden Werte zum leeren Begriff: Mit den jungen Akteuren der Bürgerbühne Schauspiel inszenierte Charlotte van Kerckhoven Fin Kennedys Stück „Dreizehn Leben“. Das hoffnungs- und schonungslose Stück schildert auf minimalistischer Bühne (Tekmile Göcergi) den Überlebenskampf von 13 Kindern und Jugendlichen, die sich nach dem Angriff auf ein Schiff auf ein Rettungsboot flüchten konnten und nun angesichts der Ungewissheit ihrer Lage zunächst gemeinsam, schnell aber mit brutalsten Methoden gegeneinander ums Überleben kämpfen.

Den historischen Hintergrund von Georg Kaisers 1945 geschriebener Stückvorlage „Das Floß der Medusa“ sucht man bei Fin Kennedy vergebens. Er verzichtet auf den Hintergrund eines Torpedoangriffs auf einen Dampfer, der im Herbst 1940 Kinder aus bombardierten englischen Städten nach Kanada bringen sollte. Eine zeitliche Einordnung des Geschehens gibt es bei Kennedy nicht, sein Stück ist gezielt zeitlos – einzig der Geschmack von Rauch und die Überlegungen der Kinder und Jugendlichen, die das einzige Rettungsboot erreichen, erinnern an Kaisers Vorlage.

Es stellt sich eine schwer zu ertragende, psychische und physische Grausamkeit ein

Stattdessen konzentriert sich Kennedy vom ersten Moment an auf das Psychodrama, das zwischen den Überlebenden abläuft: Wenn klar ist, dass die Ressourcen nicht für alle ausreichen können – wer bestimmt dann über den Wert oder Unwert von Leben, wer bestimmt aus welchen Gründen, wer überleben soll und wer nicht? Ist es richtig, das Wenige gerecht und gleichmäßig auf alle aufzuteilen, die Verletzten zu versorgen und so die mögliche Überlebensfrist aller zu verkürzen, oder ist es richtig, dass die Starken die Schwächeren opfern?

Zwischen den Kindern und Jugendlichen stellt sich eine schwer zu ertragende, psychische und physische Grausamkeit ein, innerhalb derer sich die Starken durchsetzen und unterschiedlichste Charaktere – sehr gut ausgespielt – deutlich werden. Allan und Ann (Tim Richter und Amelie Hagen) setzen sich schnell durch, kontrollieren Dosenöffner und Essensrationen. Ihr Überlebenswille ist bedingungslos; ihre Parole ist: Wenn sich jeder um sich selbst kümmert, geht es allen gut. Anthea (Lina Oberdorfer) bildet den altruistischen Gegenpol und setzt sich selbst freiwillig auf die Liste derer, die geopfert werden sollen – aber die Anführer brauchen sie wegen ihrer Fähigkeit, Wunden zu versorgen.

Das Stück "Dreizehn Leben" steckt voll von Anspielungen

Archie (Lars von Kiedrowski), eigentlich wegen seines Stotterns ein Opfer der Brutalität der anderen, erkämpft sich sein Lebensrecht, indem er es wagt, sein Messer gegen den Anführer einzusetzen. Und dann ist da noch jenes Kind, das nicht spricht (Fabia Elze), von den anderen „Foxy“ genannt und als Sündenbock in den Tod getrieben wird – letztlich weil es anders, so ganz anders und wehrlos ist, zuletzt dazukam, möglicherweise aufgrund eines Traumas nicht sprechen kann und sich nur verstecken will.

„Dreizehn Leben“ steckt voll von Anspielungen: Dreizehn sollen beim letzten Abendmahl versammelt gewesen sein, von denen einer der Verräter werden sollte. Doch der ist nicht immer derjenige, den die anderen als Verräter benennen, das zeigt Kennedys Stück. Erschreckend ist, dass auch unter diesen überlebenden Kindern und Jugendlichen aufgestellte Regeln nicht für die Anführer gelten. „Quod licet Iovi, non licet bovi“, hieß es in der Antike: Die Bewertung von Handlungen und Bedürfnissen gründet sich auf den Status dessen, der handelt, nicht auf das Tun selbst.

Weitere Aufführungen am 10., 18. und 20. Juli.