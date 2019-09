vor 15 Min.

Dritte Runde für Festival mit Eisbrecher

„Volle Kraft voraus“ in der Neu-Ulmer Arena

Das Festival „Volle Kraft voraus“ geht am Samstag, 7. September, in der Neu-Ulmer Ratiopharm Arena in die dritte Runde. Neben den Gastgebern Eisbrecher sind die Bands And One, Mono Inc., Diary of Dreams, A Life Divided und Heldmaschine als Künstler bestätigt. Aus Sicht der Organisatoren hat sich das Indoor-Festival in Neu-Ulm bereits etabliert, 2018 erlebte es eine enorme Besuchersteigerung.

Neben einer Headliner-Show der Münchner Neue-Deutsche-Härte-Aushängeschilder Eisbrecher wird es auch in diesem Jahr wieder den beliebten Flohmarkt geben, auf dem die Band persönliche Dinge zugunsten eines guten Zwecks verkauft. Vergangenes Jahr kamen so mehr als 4000 Euro für die gemeinnützigen Organisationen „Artists For Kids“ und „Der Bunte Kreis – Wir helfen Kindern“ zugute. Dazu wird es auch wieder Autogrammstunden und einen beliebten Outdoor-Chill-Out-Bereich geben.

Eisbrecher verstehen „Volle Kraft voraus“ als ein Festival von Musikfans für Musikfans. Denn das sind die Mannen um den auch als Fernsehmoderator bekannten Frontmann Alexx Wesselsky („Der Checker“, „Goldtimer“) nach eigenen Aussagen immer geblieben, auch wenn sie zu den erfolgreichsten deutschen Musik-Acts zählen und dafür auch für ein Echo nominiert waren. Ihr jüngstes Album „Sturmfahrt“ stieg auf Platz eins in die Charts ein.

Der Einlass zu dem Festival beginnt um 13 Uhr, die Konzerte starten um 15 Uhr. (az)

Karten gibt es unter anderem bei Blende 22 in Neu-Ulm, Telefon 0731/6021597, online auf ratiopharmarena.de und an der Tageskasse.

