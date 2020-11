vor 19 Min.

Dritter Bürgermeister verweigert als einziger die Maske

Nur einer trug am Montagabend im Sitzungssaal in Pfaffenhofen seine Mund-Nasen-Bedeckung nicht.

Andreas Wöhrle aus Pfaffenhofen entscheidet sich in einer Ausschusssitzung dazu, keine Maske zu tragen. Die Reaktionen auf seine Begründung sind verhalten, Bürgermeister Sebastian Sparwasser will künftig Regeln aufstellen

Von Sophia Huber

Erst kürzlich hat es Diskussionen in Vöhringen und Senden gegeben, da Stadträte ohne Mundschutz in den Sitzungen saßen. Dann wurde am Montag ein Gemeinderat aus Altenstadt nach einer Sitzung positiv getestet. In allen drei Fällen trugen die Räte keinen Mund-Nasen-Schutz, da man noch der Ansicht war, ausreichend Abstand zueinander würde genügen. Mittlerweile gab unter anderem Sendens Bürgermeistern Claudia Schäfer-Rudolf zu, dass es vielleicht ein Fehler gewesen sei (wir berichteten). Jetzt kam das Thema auch im Pfaffenhofener Rat auf.

Andreas Wöhrle, Vorsitzender der Freien Wählergemeinschaft (FWG) und Dritter Bürgermeister Pfaffenhofens, entschied sich am Montagabend dazu, keine Maske in der Bau- und Umweltausschusssitzung zu tragen. Der Ausschuss tagte wie immer im Sitzungssaal des Rathauses, es waren auch einige Zuschauer da. Bis auf Wöhrle trugen alle Anwesenden im Raum einen Mund-Nasen-Schutz.

Bürgermeister Sebastian Sparwasser bat zu Beginn der Sitzung darum, die Masken aufzubehalten. Es sei zwar keine Pflicht, aber eine Bitte des Neu-Ulmer Landratsamtes, sagte er. Außerdem sei der Sitzungsraum nicht sehr groß. „Wer die Maske nicht trägt, möge vielleicht kurz erörtern, warum“, sagte Sparwasser in Richtung seines zweiten Stellvertreters. Wöhrle verlor nicht viele Worte über seine Entscheidung: „Ich krieg’ da Zustände, ganz einfach.“ Es sei seine Entscheidung und dafür bräuchte er auch kein Attest, wie er sagte. Die Reaktionen auf Wöhrles Erklärung waren verhalten. Sparwasser nahm die Stellungnahme lediglich zur Kenntnis. Rätin Hildegard Feurich-Kähn (SPD) appellierte an die Vernunft: „Schulkinder müssen auch den ganzen Tag eine Maske tragen. Da sollten wir ein Vorbild sein.“ In den bisherigen Sitzungen, beispielsweise in der Marktgemeinderatssitzung am 24. September, trug auch Wöhrle noch einen Mund-Nasen-Schutz. Möglicherweise hat er seine Meinung zur Alltagsmaske geändert.

Bürgermeister Sebastian Sparwasser sei in der Sitzung am Montag etwas irritiert gewesen, wie er im Nachhinein zugibt. „Das hab ich nicht erwartet. In der Vergangenheit waren wir uns da eigentlich immer einig, dass wir im Raum die Maske aufbehalten“, sagte Sparwasser am Dienstag. Er habe die Argumentation Wöhrles „erst einmal so hingenommen“, man müsse aber überlegen, wie man weiterhin damit umgehe.

Bei der Marktgemeinderatssitzung am Donnerstag will Sparwasser diskutieren, wie man in Zukunft mit dem Tragen von Mund-Nasen-Schutz im Gremium verfahre und eine Regelung beschließen.

