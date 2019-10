vor 24 Min.

Drogen-Dealer bekommen mehrjährige Haftstrafen

Ein Prozess um Drogenhandel ging am Donnerstag am Memminger Landgericht zu Ende.

Weil zwei Männer in einer Gemeinschaftsunterkunft in Neu-Ulm mit Drogen gehandelt haben, wurden sie vom Memminger Landgericht zu Haftstrafen verurteilt.

Die Erste Strafkammer des Memminger Landgerichts hat am Donnerstag das Urteil in einem Prozess wegen Drogenhandels im großen Stil gesprochen: Auf der Anklagebank saßen ein 35-jähriger Gambier sowie ein 26-jähriger Rumäne. Sie haben zwischen Sommer und Ende 2018 mehrmals Marihuana gekauft – und zwar in gewaltiger Menge: In der Anklageschrift war die Rede von Mengen im Pfund- und Kilo-Bereich.

Die Drogen haben die beiden dann in der Flüchtlingsunterkunft in Neu-Ulm versteckt – und dann nach und nach weiterverkauft, für zehn Euro pro Gramm. Der 35-Jährige, der alles koordinierte, wurde nun zu einer Haftstrafe von fünf Jahren verurteilt. Sein 26-jähriger Mitangeklagter, der nur als Kurierfahrer tätig war und mit dem eigentlich Verkauf nichts zu tun hatte, erhielt wegen Beihilfe zum Drogenhandel eine Haftstrafe von drei Jahren und neun Monaten. Ins Gefängnis müssen die beiden aber nicht: Da sie selbst seit langer Zeit drogenabhängig sind, werden sie in Entzugskliniken untergebracht. (az)



