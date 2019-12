vor 9 Min.

Drogen-Razzia in Neu-Ulm: Polizei stellt 500 Kilo Kokain sicher

Einen Tag nach einem spektakulären Großeinsatz der Polizei mit Hubschrauber in Neu-Ulm ist klar, dass es um Rauschgift ging. Doch die Polizei gibt sich weiter bedeckt.

Von Michael Ruddigkeit

Ein spektakulärer Großeinsatz hat am Wochenende in Neu-Ulm für Aufsehen gesorgt. Am Montag teilte die Polizei mit, was dahinter steckte. Die Ermittler stellten fast 500 Kilogramm Kokain sicher. Sechs Tatverdächtige wurden festgenommen. Details zu dem Fall gibt das bayerische Landeskriminalamt heute bei einer Pressekonferenz in München bekannt.

In der Nacht zum Sonntag war stundenlang ein Polizeihubschrauber über Neu-Ulm gekreist und hatte ein Gelände im Süden der Stadt mit Suchscheinwerfern ausgeleuchtet. Am Boden waren zahlreiche Polizeikräfte im Einsatz und durchsuchten unter anderem den Verkehrsübungsplatz. Zeugen sahen, wie die Beamten Büsche, Hütten und Garagen kontrollierten. Im Industriegebiet gab es einen Unfall, offenbar bei der Verfolgung von Flüchtenden. Ob das Auto von der Polizei gerammt wurde oder ein Tatverdächtiger die Kontrolle über das Fahrzeug verlor, ist unklar.

Polizei gibt kaum Informationen zur Razzia in Neu-Ulm bekannt

Erst gegen Mittag drehte der Hubschrauber ab und auch die Sonderkräfte fuhren davon. Mehrere Bürger riefen wegen des Großeinsatzes besorgt bei der Polizei an, erhielten jedoch keine Auskunft darüber. Nur die Mitteilung, dass keine Gefahr für die Bevölkerung bestehe.

Auch am Montag hielt sich die Polizei noch weitgehend bedeckt. Sie gab jedoch bekannt, dass das Rauschgift in Neu-Ulm bereits am Freitag sichergestellt wurde. Zwei Tage später wurden mehrere Tatverdächtige festgenommen. Warum der Zugriff in Neu-Ulm erfolgte, ist noch nicht bekannt. Nach Informationen unserer Redaktion stammen die Verdächtigen nicht von dort.

Die näheren Umstände des Drogenfundes sowie des Einsatzes der gemeinsamen Ermittlungsgruppe Rauschgift Südbayern, des bayerischen Landeskriminalamts und des Zollfahndungsamtes München sowie der Staatsanwaltschaft Memmingen wollen die Ermittler heute Vormittag erläutern. Dann wird das LKA auch das sichergestellte Rauschgift im Wert von vielen Millionen Euro zeigen. (mru)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen