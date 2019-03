17:00 Uhr

Drogen und nächtliche Saufgelage neben dem Kindergarten?

Bei nächtlichen Treffen wurde nicht nur der Bauzaun am Kindergarten „Schatzinsel“ schon mehrmals umgeworfen. Jetzt sollen Kontrollen her.

Rund um den Kindergarten „Schatzinsel“ im Vorfeld gibt es nächtliche Treffen. Die CSU-Fraktion im Neu-Ulmer Stadtrat fordert Kontrollen.

Die Neu-Ulmer Grünanlagen sind beliebter Treffpunkt – und das auch nachts. Wie ein jüngster Bericht zeigte, nehmen Besäufnisse und auch Drogenmissbrauch zu. Die Stadt hat bereits seit Längerem eine Sicherheitsfirma für Kontrollen beauftragt. Jetzt hat die CSU-Fraktion im Neu-Ulmer Stadtrat einen Antrag gestellt, auch den Bereich des Kindergartens „Schatzinsel“ im Vorfeld regelmäßig kontrollieren zu lassen. Dies soll noch für die Sommermonate 2019 geschehen – zumindest aber so lange, bis die An- und Umbauarbeiten im Kindergarten abgeschlossen sind.

Denn vor allem, wenn es draußen wärmer ist, treffen sich dort zu später Stunde öfter einmal Jugendliche und junge Erwachsene, die dort gemeinsam Alkohol trinken. Und wohl nicht nur das: Auch Drogenutensilien seien rund um den Kindergarten schon gefunden worden. Und weiter: „Der derzeitig aufgestellte Bauzaun wird dabei auch gerne umgeworfen, sodass die Kindergartenleitung vor Eintreffen der Kinder erst mit einem Rundgang um das Gebäude die Hinterlassenschaften der nächtlichen Treffen zum Schutz der Kinder aufräumen und entsorgen muss. Das alles sei der Fraktion „aus dem Umfeld des Kindergartens“ berichtet worden.

In den Grünanlagen in Neu-Ulm gibt es viele Besäufnisse

Der Bereich des Jugendhauses wird bereits kontrolliert. Aus Sicht der CSU-Fraktion sei es „möglich und erforderlich“, die Sicherheitswacht auch ein Auge auf den Bereich rund um den Kindergarten werfen zu lassen. Kontrolliert wird bereits am Donauufer, im Glacis, im Freizeitpark Wiley, in der Grünanlage Kammerkrummen und an der Caponniere 4. Seit September vergangenen Jahres ist auch eine Streife im Bereich der Vorfeldschule unterwegs. Bei den Kontrollgängen im vergangenen Jahr – diese fanden von April bis Oktober statt – gab es insgesamt 559 Kontrollen. Dabei erwischten die Mitarbeiter der Sicherheitsfirma 1683 Personen, die gegen die Vorschriften verstießen. In den allermeisten Fällen ging es um Alkoholkonsum. So wurden 1613 Männer und Frauen bei Gelagen erwischt. (az)

Lesen Sie hier mehr zu dem jüngsten Bericht: Besäufnisse in Neu-Ulmer Grünanlagen nehmen zu

Themen Folgen