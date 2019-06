14:54 Uhr

Drogenhandel an Gymnasium: 30 Beschuldigte

Polizei durchsucht Wohnungen im Landkreis Neu-Ulm

Von Michael Ruddigkeit

Neu-Ulm/Pfuhl Am Bertha-von-Suttner-Gymnasium in Pfuhl und im Umfeld sollen mehrere Schüler monatelang Drogen konsumiert und teilweise auch verkauft haben. Es besteht der Verdacht, dass mit Marihuana, LSD und Ecstasy gedealt wurde. In diesem Zusammenhang durchsuchte die Polizei am Donnerstag drei Wohnungen in Neu-Ulm, Elchingen und Nersingen. Insgesamt ermitteln die Beamten derzeit gegen etwa 30 Beschuldigte. Darunter sind Schüler, aber auch etliche junge Leute, die nichts mit dem Gymnasium zu tun haben.

Laut Polizei kursierten seit Ende vorigen Jahres an der Schule Gerüchte über Drogenmissbrauch, denen die Schulleitung von Anfang an intensiv nachgegangen ist. Als konkrete Verdachtsmomente vorlagen, wurde die Polizei eingeschaltet. Die leitete verdeckte Ermittlungen ein.

Am Donnerstag wurden Schüler der Q11 von der Schulleitung und der Polizei ohne Nennung von Namen darüber informiert, dass Einzelne aus ihrem Jahrgang in diesem Zusammenhang als Beschuldigte gelten. Alle wurden aufgefordert, sich bei der Polizei als Zeugen zu melden. Zusammen mit der Schulleitung informierten die Polizisten aus Neu-Ulm über die medizinischen Gefahren und die möglichen rechtlichen Folgen von Drogenkonsum, wie Strafverfahren und beispielsweise erhebliche Probleme bei der Beantragung einer Fahrerlaubnis. Einige Elftklässler konnten Angaben zu den Sachverhalten machen und halfen dadurch der Polizei bei deren Ermittlungen.

Schulleiter Mark Lörz bedauerte es sehr, den Schulbetrieb durch eine solche Aktion zu stören. „Wir sind es aber der großen Mehrheit unserer Schülerinnen und Schüler, die noch minderjährig sind und mit Drogen nichts zu tun haben, schuldig, gegen Drogenmissbrauch absolut unnachgiebig vorzugehen“, so Lörz. Das strafbare Fehlverhalten einiger weniger gefährde nicht nur massiv deren eigene Laufbahn und Gesundheit, sondern die Sicherheit an der Schule insgesamt, so Lörz weiter. Daher werde man hier auch alle notwendigen schulrechtlichen Konsequenzen ziehen.

Bei den Hausdurchsuchungen stellten Polizisten insgesamt etwa 35 Gramm Marihuana sicher. Im Nachgang stellten sich Beamte dem betroffenen Jahrgang für Fragen zur Verfügung. Noch nicht abgeschlossen sind die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen hinsichtlich möglicher Hintermänner und weiterer Beschuldigter. Wie ein Sprecher der Polizei sagte, gab es nach der Aktion am Donnerstag zwei weitere Durchsuchungen. (mru)

