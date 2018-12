19.12.2018

Drogenprozess dreht sich im Kreis

Ist das Verfahren rechtswidrig?

Der seit einem Monat andauernde Prozess gegen drei Männer, die wegen verbotener Einfuhr und verbotenen Handels von Betäubungsmitteln angeklagt sind (wir berichteten) dreht sich am Landgericht Ulm weiter im Kreise.

Die Verteidiger zweifeln offen die Rechtmäßigkeit des Verfahrens an. Insbesondere die Anwältin des Hauptangeklagten aus Erbach, die Münchnerin Ricarda Lang, hatte schon am ersten Verhandlungstag wegen „Rechtswidrigkeit des Verfahrens und Verfahrensverstößen“ die Einstellung des Prozesses gefordert, was vom Gericht unter dem Vorsitz von Wolfgang Fischer nach einer Beratung der drei Richter und der beiden Schöffen abgelehnt wurde.

Bei der Verteidigung gerät immer wieder das zunächst zuständige Ermittlungsgericht in Memmingen in die Kritik. Dieses habe zum Beispiel, so trug es Lang vor, auf Antrag des dortigen Staatsanwalts mehrere Beschlüsse zur vielfältigen Überwachung der Tatverdächtigen verfasst, ohne den Fall konkret zu kennen.

Die Ermittlungsrichterinnen des Memminger Amtsgericht, so die Verteidigerin des Hauptangeklagten weiter, hätten sich vornehmlich auf die Berichte der Polizeibeamten verlassen und Beschlüsse „blind unterschrieben“. Mit ihren inzwischen bekannt markigen Worten erklärte Ricarda Lang: „Wenn wir Erkenntnisse der Polizei nicht mehr überprüfen, haben wir keinen Rechtsstaat mehr, sondern einen Polizeistaat.“

Im Prinzip geht es weiter um die Frage, ob die Überwachung der Tatverdächtigen letztlich rechtens gewesen sei. Nur dann sei auch die Auswertung der Ergebnisse und deren Einbringung in das Verfahren zulässig. Daran, dass dies noch immer nicht geklärt ist, krankt derzeit der Prozess, der eigentlich bis Mitte Februar angesetzt war, dessen Dauer sich nun aber deutlich verlängern könnte. Richter Wolfgang Fischer sagte zu den drei Verteidigern: „Wir prüfen zur Zeit, ob die Beschlüsse vom Amtsgericht Memmingen zulässig waren und die Telekommunikations-Überwachung verwertbar ist. Dabei stehen wir noch ganz am Anfang.“ (kümm)

