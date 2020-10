29.10.2020

Drogenrazzia: 18 Wohnungen durchsucht

Polizei stellt Kokain, Ecstasy und andere Rauschgifte sicher

Am frühen Mittwochmorgen sind federführend durch die Kriminalpolizei Neu-Ulm in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Memmingen sowie mit Unterstützung durch rund 180 Einsatzkräfte insgesamt 18 Wohnobjekte in Bayern und Baden-Württemberg nach Betäubungsmitteln durchsucht worden. Das teilte das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West mit.

Die durchsuchten Objekte erstreckten sich auf die Landkreise Neu-Ulm, Günzburg, Dillingen, Donau-Ries, Eichstätt, Heidenheim und die Stadt Ulm. Hintergrund für die Razzia war, dass bei 18 beschuldigten Männern im Alter zwischen 20 und 49 Jahren der Verdacht bestand, dass sie in der Vergangenheit zum Teil mehrfach Drogen von vier weiteren Hauptbeschuldigten aus dem Raum Günzburg erworben hatten. Die vier Hauptbeschuldigten waren bereits im Juli dieses Jahres nach einer unerlaubten Einfuhr von Betäubungsmitteln aus den Niederlanden vorläufig festgenommen worden.

Im Rahmen der Durchsuchungen leistete ein 36-jähriger Angehöriger eines Beschuldigten laut Polizei Widerstand, indem er versuchte, die polizeilichen Maßnahmen zu stören, und beleidigte dabei mehrfach die eingesetzten Beamten. Der 36-Jährige wurde daher während der Durchsuchungsmaßnahme festgenommen und gefesselt.

Im Ergebnis wurden verschiedenste Drogen aufgefunden und sichergestellt. Dabei handelte es sich insgesamt um etwa 70 Ecstasy-Tabletten, 170 Gramm Marihuana, 65 Gramm psilocybinhaltige Pilze, 30 Gramm Kokain, 20 Gramm Haschisch sowie geringe Mengen Amphetamin und Heroin und etwa ein Kilo Streckmittel, das vermutlich für Kokain verwendet werden sollte. Zudem wurden rund 50.000 Euro mutmaßliches Drogengeld, eine PTB-Waffe sowie diverse Datenträger sichergestellt. Alle Beschuldigten wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Bei der Aktion waren neben der Kripo Neu-Ulm auch Einsatzkräfte aus Memmingen, Dillingen und Ingolstadt, der Operativen Ergänzungsdienste Kempten und Neu-Ulm, Beamte aus Augsburg, eine Hundertschaft der Bereitschaftspolizei Königsbrunn, das Unterstützungskommando Dachau sowie Einsatzkräfte aus Baden-Württemberg beteiligt. (az)

