11:52 Uhr

Drogenrazzien in Ulm, Neu-Ulm und Senden

In Neu-Ulm, Ulm und Senden durchsuchte die Polizei mehrere Objekte. In einem Fall gibt es offenbar einen Zusammenhang mit dem spektakulären Kokainfund bei Fruchthof Nagel.

Wie das Polizeipräsidium in Kempten auf Nachfrage bestätigt, gab es am Mittwoch eine Razzia im Zusammenhang mit dem Kokainfund in Bananenkisten bei Fruchthof Nagel. Genaue Angaben werde zu einem späteren Zeitpunkt das Landeskriminalamt in München machen. Zudem seien - davon offenbar abgekoppelt - in Neu-Ulm, Ulm und Senden vier Objekte aufgrund des Verdachts von Vergehen gegen das Betäubungsmittelgesetz durchsucht worden. Genauere Angaben solle es noch heute geben. Zeugen berichten im Internet von Polizeiaktionen in der Hafengasse sowie der Olgastraße.

Ein spektakulärer Großeinsatz hatte im Dezember für Aufsehen gesorgt: Die Ermittler stellten wie berichtet fast 500 Kilogramm Kokain sicher. Sechs Tatverdächtige wurden festgenommen. Details zu dem Fall gab das bayerische Landeskriminalamt am Dienstag bekannt.

Ein Mitarbeiter des Fruchtgroßhandels in Neu-Ulm fand im Rahmen regulärer Qualitätskontrollen verdächtige Päckchen in Bananenkartons und verständigte die Polizei. (heo)





