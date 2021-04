Droht auch in Ulm die Ausgangssperre? Corona-Inzidenz steigt über 150

Plus Das Gesundheitsamt bereitet mögliche Ausgangsbeschränkungen für den Stadtkreis Ulm vor. Die Corona-Inzidenz schwankt um den kritischen Wert von 150.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist in den vergangenen Tagen wieder deutlich gestiegen - und nun hat die Sieben-Tage-Inzidenz im Stadtkreis Ulm am Wochenende den Wert von 150 überschritten. Das hat das Gesundheitsamt im Alb-Donau-Kreis am Sonntag, 11. April, mitgeteilt. Diese Entwicklung könnte Konsequenzen haben.

Im Nachbar-Landkreis Neu-Ulm gilt schon ab Montag eine Ausgangssperre von 22 Uhr bis 5 Uhr - und auch Ulm könnte jetzt ein nächtliches Ausgangsverbot verhängt werden. Denn hier schwankt die Inzidenz um einen kritischen Wert. Die Lage bleibt, Stand Sonntagabend, aber unklar.

In Ulm schwanken die Corona-Inzidenzwerte um 150

Den Grenzwert überschritt Ulm am Samstag: An diesem 10. April lag der Inzidenzwert laut Gesundheitsamt bei 152,2. Schon seit vergangenem Donnerstag übersteigen die Sieben-Tages-Werte in Ulm 130 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Deshalb bereitet das Gesundheitsamt im Alb-Donau-Kreis, laut einer Mitteilung vom Sonntag, 11. April, nun für den Stadtkreis Ulm Ausgangsbeschränkungen vor. Diese Sperre könnte, so die Ankündigung, für die Zeit zwischen 21 Uhr und 5 Uhr gelten. Ob und wann diese Regel tatsächlich in Kraft tritt, entscheidet sich aber wohl erst in den kommenden Tagen.

Hätte der Werte auch am Sonntag die 150 überschritten, hätte die Beschränkung schon ab Dienstag, 13. April, 0 Uhr, gegolten. Das geht aus der Mitteilung hervor. Das heißt: Die Ausgangssperre wäre in der Nacht vom Montag auf den Dienstag in Kraft getreten. Doch tatsächlich rutschte der Inzidenzwert am Sonntag wieder unter 150 - nämlich auf 147,5. Was das nun für den Plan einer Ausgangsbeschränkung bedeutet, bleibt offen.

Ausgangssperre nun also auch in Ulm?

Das Gesundheitsamt bezieht sich mit der angekündigten Ausgangssperre auf die baden-württembergische Corona-Verordnung. Darin sind Ausgangssperren vorgesehen, wenn alle bisherigen Maßnahmen nicht ausreichen, um das Infektionsgeschehen einzudämmen. Dabei hat das Landessozialministerium die Inzidenz von 150 pro 100.000 Einwohner als Grenzwert gesetzt. Ab dieser Schwelle sind Ausgangsbeschränkungen zu verhängen. "In diesem Rahmen beobachtet des Gesundheitsamt auch das Infektionsgeschehen und die Inzidenzwerte für den Alb-Donau-Kreis weiter genau", erklärt das Gesundheitsamt. Der Wert im Alb-Donau-Kreis lag am Sonntag bei 124,3. (AZ, veli)

