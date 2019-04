Dunkles Märchen im Theater Ulm

Ein Mann will ein Mehrfamilienhaus in Schießen errichten, verärgert mit seinen Plänen jedoch Anlieger. Die Räte genehmigen den Bauantrag – aber mit Änderungen.

Neu-Ulm

Nach Schlägerei: Zeugen und Opfer gesucht

Am Mittwochabend soll es am Theodor-von-Hildebrandt-Platz in Neu-Ulm zu einer Schlägerei gekommen sei. Jedoch fehlt jede Spur von den Opfern. Was geschehen war.