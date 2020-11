vor 56 Min.

E-Autos zum Ausliehen: So funktioniert das neue Angebot swu2go in Elchingen

Das Angebot der SWU in Elchingen ist mit drei Fahrzeugen gestartet, weitere Kommunen sollen bald folgen.

Seit Kurzem können drei Elektro-Renault des Typs Zoé in Elchingen von den Stadtwerken Ulm/ Neu-Ulm (SWU) ausgeliehen werden. Die Standorte der Autos sind in der Elchinger Straße 8, in der Klostersteige 38 und in der Hauptstraße 67, wo jeweils auch die Ladesäulen ihren Platz haben. Die Fahrzeuge sind Teil des E-Carsharing-Angebots swu2go.

„Mit swu2go schaffen wir den Einstieg in die Elektro-Mobilität. Dafür konnten wir einen erfahrenen und zuverlässigen Partner gewinnen“, lobt Elchingens Bürgermeister Joachim Eisenkolb. Das Mietsystem könne eine Ergänzung zum bestehenden Angebot von Bus und Bahn und vielleicht sogar ein Ersatz für einen Zweitwagen sein. „Wir sind überzeugt, dass das Angebot seine Nutzer findet“, betont er.

Elchingen stellt die Mietwagen-Stellplätze zur Verfügung und sorgt für die Infrastruktur zur Nutzer-Registrierung. Die Stadtwerke kümmern sich um Betrieb, Pflege und Wartung des Autos und rechnen mit dem Kunden ab. „Wir bieten den kompletten Service von der Software bis zur Abrechnung“, sagt SWU-Geschäftsführer Klaus Eder.

So funktioniert das Angebot swu2go in Elchingen

Mitmachen bei dem elektrischen Bürgerauto kann jeder, der 18 Jahre alt ist und einen gültigen Führerschein besitzt. Alle Elchinger können sich im Bürgerbüro Thalfingen für das System registrieren und erhalten dann einen Zugang zur Buchungsplattform mit Passwort.

Gebucht wird per Smartphone, PC oder telefonisch. Die Registrierung kostet einmalig 20 Euro pro Person, weitere Registrierungen innerhalb desselben Haushalts werden günstiger. Der monatliche Grundbetrag beträgt zehn Euro. Ermäßigung erhalten Inhaber eines Ding-Jahresabos und SWU-Naturstrom-Kunden. Für Geschäftskunden gibt es Paket-Angebote. Die Tarife für die Nutzung des Elektroautos richten sich nach der Mietdauer. Zwei Beispiele: eineinhalb Stunden, zum Beispiel für den Wochenendeinkauf, kosten weniger als fünf Euro. Ein Wochenendtrip mit einer angenommenen Strecke von 250 Kilometern kommt auf rund 75 Euro.

Knapp zwei Jahre nach Einführung des ersten swu2go-Standortes eröffnete mit Elchingen die 29. Kommune. 40 Fahrzeuge gibt es nun, verteilt auf vier Landkreise rund um Ulm und Neu-Ulm. Standorte in weiteren Orten sollen demnächst eröffnet werden. (az)

Weitere Informationen und die Preisliste gibt es unter www.swu.de/swu2go.

