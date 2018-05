vor 42 Min.

Edles Gemüse aus der Region

Andrea und Tobias Reichart bauen in Oberfahlheim Spargel an. Bis zu einer halben Tonne am Tag wird geerntet.

Die Familie Reichart baut in Oberfahlheim Spargel an. Ihr Konzept: heimische Produktion und Vermarktung statt Massenproduktion für den Supermarkt

Von Andreas Brücken

Als Spargelbauer aus den Donau-Auen ist Reiner Reichart schon fast ein Exot unter seinen Mitbewerbern. Seit etwa 30 Jahren baut der Landwirt das edle Gemüse in der Region an. Die Idee dazu wurde in den 1980er Jahren geboren, als er Kollegen aus Neuburg an der Donau kennenlernte, die ihm von ihren Erfahrungen beim Spargelanbau erzählten. „Was die können, kann ich auch“, sagte sich Reichart – und suchte rund um Fahlheim nach einem geeigneten Feld. Der optimale humose Boden, krümelig und ohne Steine, fand sich schließlich im alten Schwemmland nördlich des Nersinger Ortsteils Oberfahlheim.

Dass der Ackerboden sandig sein müsse, sei ein Mythos, der aus der Zeit geblieben sei, als die Bauern noch mit schwerer Handarbeit die charakteristischen Spargelhügel aufschütten mussten, erzählt Reichart. Er fügt hinzu: „Mit dem Traktor und Pflug ist das heute kein Problem mehr.“

Zur Erntezeit hält die Familie zusammen: Auch Sohn Tobias und Schwiegertochter Andrea nehmen dann Urlaub, um auf dem Feld mit anzupacken. Unterstützt werden sie dabei von Helfern aus Rumänien. Rund fünf Hektar müssen bearbeitet werden, dabei wird bis zu einer halben Tonne Spargel am Tag geerntet.

Mit den deutschen Arbeitsrechten können derweil die ausländischen Saisonhelfer bisweilen wenig anfangen, wie Reichart sagt: „Die Männer kommen 2500 Kilometer aus ihrer Heimat zu uns, um für sechs Wochen zu arbeiten und um Geld zu verdienen.“ Ein gesetzlich vorgeschriebener Freizeitausgleich für Sonn- und Feiertage sei für die rumänischen Mitarbeiter eher schwer nachzuvollziehen.

Auf einen Preiskampf mit den Discountern und Supermärkten will sich Reichart nicht einlassen, wie er betont. Stattdessen setzt die Familie auf Direktvermarktung an die Gastronomie – auf dem eigenen Hofladen und neuerdings auch mit einem Verkaufsstand in der Nähe von Pfaffenhofen.

Die Landtagsabgeordnete Beate Merk (CSU) hat sich jüngst vor Ort selbst ein Bild vom regionalen Erzeuger gemacht. Es sei in jeder Hinsicht positiv auf kurze Wege zu setzen, wenn die Waren von der Herstellung, dem Anbau und Verkauf in der Region bleiben würden.

Traditionell endet die Spargel-ernte übrigens am Johannitag, dem 24. Juni. Doch ist damit die Arbeit auf dem Reicharthof noch lange nicht vorbei, wie der Seniorchef mit Blick auf die zahlreichen jungen Kürbispflanzen erklärt. Die Setzlinge recken sich bereits in Richtung Sonne, um bald auf dem Feld ausgepflanzt zu werden. (anbr)