17:00 Uhr

Ehemalige Stadtbaumeisterin ist jetzt Grünen-Vorsitzende

Manuela Huber führt ab sofort den Sendener Ortsvorstand der Partei. Ekin Deligöz gratuliert zum neuen Amt.

Die Grünen in Senden haben einen neuen Ortsvorstand gewählt. Am Montag fand im Restaurant Maharaja beim Bürgerhaus eine Mitgliederversammlung statt, um turnusgemäß den neuen Vorstand zu wählen. Die Versammlung wurde vom Vorstandssprecher des grünen Kreisverbandes Neu-Ulm, Tilman Hirth, geleitet.

Pit Ehrenberg gab zunächst für den bisherigen Ortsvorstand (Daniela Niegl, Florian Junginger und Pit Ehrenberg selbst) vor den 18 anwesenden Mitgliedern und Interessierten einen kurzen Rechenschaftsbericht ab. Dabei bezog er sich auf die enge Verknüpfung von Vorstands- und Stadtratsarbeit, die vielfältige Sendener Themen zum Inhalt hatte. Beispielhaft nannte er die Verbesserungen im Fahrradverkehr in Senden, so unlängst die Errichtung von Fahrradstraßen aufgrund eines grünen Antrages. Das Fahrradwegenetz und die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer solle auch weiterhin in Zusammenarbeit mit der Fraktion entwickelt und ausgebaut werden, ebenso die Attraktivitätssteigerung in der Hauptstraße.

Einstimmig wird neuer Vorstand mit Manuela Huber gewählt

Der Kassenbericht zeigt ein gutes Polster für den anstehenden Kommunalwahlkampf. Der bisherige Vorstand wurde einstimmig entlastet. Daniela Niegl und Florian Junginger traten nicht mehr für die Wahl an.

Für die Wahl zum neuen Ortsverbands-Vorstand stellten sich zur Verfügung: Für das Amt der Vorsitzenden die ehemalige Sendener Stadtbaumeisterin Manuela Huber. Pit Ehrenberg stellte sich als stellvertretender Vorsitzender zur Wahl, für das Amt der Schriftführerin Hatice Güler-Meisel. Manuela Huber verwies in ihrer Vorstellung auf ihre Erfahrungen im Bereich Bauen und Planen, die sie mit ihrem Beruf als Architektin in die Arbeit des Ortsvorstandes und auch für die Stadtratsfraktion mit einbringen kann. Gemeinsam mit Pit Ehrenberg und Hatice Güler-Meisel wolle sie den Ortsverband weiter voranbringen und neue Mitglieder dazu gewinnen. Alle drei Kandidaten wurden von den Mitgliedern einstimmig gewählt.

Die ebenfalls anwesende Bundestagsabgeordnete Ekin Deligöz, die selbst Mitglied im Sendener Ortsverband ist, überreichte Blumensträuße. Deligöz gab den Kandidaten für die Kommunalwahl mit auf den Weg, mutig die klare Linie in der Arbeit der Grünen vor Ort weiter zu führen. (az)

