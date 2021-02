vor 37 Min.

Ehepaar aus Wullenstetten gewinnt 15.000 Euro bei TV-Quiz mit Pilawa

Plus Warum Ronja und Daniel Wildfang aus Wullenstetten am zweiten Tag der TV-Sendung nicht mehr weiter raten. Das gewonnene Geld fließt an und in die fünf Kinder.

Von Carolin Lindner

Gespannt haben einige aus dem Landkreis Neu-Ulm den Fernseher eingeschaltet, um das Wullenstetter Ehepaar Ronja und Daniel Wildfang zu sehen - doch die beiden kamen nicht mehr. Moderator Jörg Pilawa fragte zu Beginn der Sendung noch in die Kamera "Kommt das junge Ehepaar wieder?" und berichtete dann von der Entscheidung der Wullenstetter. Bereits am Ende der vergangenen Sendung hatten sie überlegt, lieber aufzuhören und ihre erspielten 15.000 Euro mitzunehmen. Es habe eine lange Diskussion zwischen den beiden gegeben, ein Hin und Her über die Möglichkeiten - am Ende entschied die Zeit mit.

"Wir mussten uns relativ schnell entscheiden, ob wir weiter machen oder nicht", sagte Ronja Wildfang auf Nachfrage unserer Redaktion. Es sei dann doch zu stressig gewesen, deswegen hätten sie sich schlussendlich für die 15.000 Euro entschieden. "Im Nachhinein denke ich aber, wir hätten die letzten drei Fragen bis 50.000 Euro auch noch geschafft." Ihr Bauchgefühl habe gesagt "mach weiter", doch ihr Mann war dann doch dafür, das erspielte Geld mitzunehmen. "Er hätte ja am liebsten bei 5000 Euro schon aufgehört", sagt sie und lacht.

TV-Quiz: Vier der fünf Kinder sind daheim in Wullenstetten geblieben

Wie berichtet, ist das Paar aus Wullenstetten nach Hamburg gereist, um an der TV-Quizshow teilzunehmen. Vier der Kinder sind währenddessen zu Hause geblieben und wurden von ihrem Opa betreut, das fünfte haben sie mitgenommen, weil es erst sieben Monate alt ist. Die Wildfangs haben bereits am Mittwoch 15.000 Euro erspielt.

Nach einem kleinen Zwist am Mittwoch, als Daniel Wildfang eine Frage tauschte, die seine Frau nach einigem Zögern richtig beantwortet hätte, kamen die beiden gut durch die verschiedenen Runden. Moderator Jörg Pilawa bemerkte einmal, dass die höher dotierten Fragen dem Ehepaar offenbar mehr liegen. "Am Anfang waren wir eben auch aufgeregt", sagte Ronja Wildfang. Die Frage beispielsweise, wie man einen süddeutschen Snack bezeichnet (nämlich als Vesper), spielte dem Ehepaar aus Wullenstetten natürlich in die Karten.

Bei 10.000 Euro konnte Ehemann Daniel Wildfang dann sein Veto mitsamt getauschter Frage wieder gut machen. Er beantwortete souverän, was durch den Einsatz von Winterdiesel vermieden werden kann: verstopfte Kraftstofffilter. Das habe sie auch schon mal gehört, sagte seine Frau daraufhin. Denn: „Ich fahre meistens den Tank leer und bekomme dann Ärger, weil sich unten Dreck ansammeln kann.“ Normalerweise habe sie aber mit Autos nicht viel am Hut. „Wer hat denn sonst das Sagen zu Hause?“, fragte Moderator Pilawa und setzte hinzu, er habe da eine Vermutung. Mit dieser stand er offenbar nicht alleine da: „Dann wird die wohl richtig sein“, antwortete Ronja Wildfang und grinste. Ihr Ehemann ergänzte kurz: „Ich glaube auch.“

TV-Quiz: Ehepaar aus Wullenstetten hört mit erstem Gewinn auf

Die Ausstrahlung der Sendung war am Mittwoch vorbei, bevor das Paar mit seiner Runde fertig war. Als 15.000 Euro gewonnen waren, überlegten die beiden aber ohnehin, ob sie weitermachen wollen. Die Sicherheitsstufe setzten die beiden bei 5000 Euro. So seien 1000 Euro für jedes Kind sicher, sagten sie. Beim Quiz mit Jörg Pilawa müssen sich die Teilnehmer entscheiden, ob sie aufhören oder weitergehen, bevor sie die nächste Frage sehen. "Sie haben ja jetzt Zeit, um zu überlegen, ob sie weiter raten oder nicht", so sagte es der Moderator am Ende der Sendung. Einen Tag später war klar: Die beiden haben mit den erspielten 15.000 Euro aufgehört.

Das gewonnene Geld möchten die Wildfangs teilweise auf die Konten ihrer Kinder aufteilen und teilweise zum Eigenkapital für den geplanten Selbstversorgerhof nutzen. Begeistert zeigt sich Ronja Wildfang nach der Sendung am Donnerstag über die Anteilnahme aus dem Freundes- und Bekanntenkreis. "Wir haben wahnsinnig viele Fotos bekommen von Freunden, die sich extra frei genommen haben, um die Sendung zu sehen", erzählt sie. Da seien dann Familien mit Popcornbechern vor dem Fernseher zu sehen gewesen oder Bekannte, die im Büro kurz Pause gemacht und ebenfalls mitgeguckt haben.

