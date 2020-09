vor 56 Min.

Ehestreit in Pfaffenhofen eskaliert: Mann muss in Polizeigewahrsam

Die Frau rief Samstagnacht die Polizei, da ihr Mann in der Wohnung randaliert und sie beleidigt haben soll.

Nach einem Ehestreit in der Nacht zum Samstag, ist ein Mann aus Pfaffenhofen in Polizeigewahrsam genommen worden. Wie die Polizei Weißenhorn berichtet, rief eine Frau gegen 1.45 Uhr die Polizei, da ihr Ehemann in der Wohnung randalieren und sie beleidigen würde. Die Frau war aus der Wohnung auf den Parkplatz geflüchtet, dort trafen die Beamten sie an.

Alkoholisierter Mann kam dazu und beleidigte Polizisten

Während sie den Sachverhalt schilderte, kam der alkoholisierte Ehemann dazu, der sich laut Polizeibericht zunächst ahnungslos gab und auch mit einem Alkoholtest einverstanden war. Im Laufe des Gesprächs wurde er jedoch sehr schnell aggressiv, was möglicherweise an der starken Alkoholisierung lag. Letztlich mussten die Beamten den Mann in Gewahrsam nehmen, wobei er Widerstand gegen die Polizeibeamten leistete und leicht verletzt wurde. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. (az)

