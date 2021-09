20-jährige Autofahrerin wird bei Unfall nahe Ehingen schwer verletzt

Eine 20-Jährige erleidet bei einem Unfall zwischen Munderkingen und Ehingen schwere Verletzungen. Sie kam in ein Krankenhaus.

Bei einem Unfall am Montag bei Ehingen hat eine Autofahrerin schwere Verletzungen davongetragen. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

Wie Polizei mitteilt, fuhr die 20-Jährige gegen 10.30 Uhr von Munderkingen in Richtung Ehingen. Weil ein Reh über die Straße lief, wich die Autofahrerin nach rechts aus. Im Bankett platzte ein Reifen.

Das Fahrzeug schleuderte, stürzte in einen Graben und kam dann in einem Acker zum Stehen. Die Fahrerin des Mazda trug bei dem Unfall schwere Verletzungen davon. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

Ihr Auto war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Ein Abschleppwagen nahm ihn mit. Den Sachschaden an dem Auto schätzt die Polizei auf ungefähr 4000 Euro. (AZ)