Brandstiftung in Ehingen: 34-Jähriger soll Wohnwagen in Dettingen angezündet haben

In Ehingen-Dettingen brannte ein Wohnwagen. Die Polizei nahm kurze Zeit später einen 34-Jährigen fest. Er soll den Brand gelegt haben.

Ein 34-Jähriger soll in Dettingen, einem Stadtteil von Ehingen, einen Wohnwagen in Brand gesetzt haben. Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft konnte der Mann kurz nach mutmaßlichen Tat festgenommen werden. Er wurde in ein psychiatrischen Krankenhaus gebracht.

Demnach habe ein Zeuge am frühen Dienstagmorgen, kurz nach 3.30 Uhr, das Feuer im Höllweg entdeckt. Dort brannte ein Wohnwagen. Die Feuerwehr konnte den Brand aber löschen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 3000 Euro.

Brandstiftung in Ehingen: Tatverdacht richtet sich gegen 34-Jährigen

Die Polizei hat nach eigenen Angaben sofort die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Tatverdacht richtet sich nun gegen einen 34-Jährigen aus dem Raum Ehingen. Er soll das Feuer gelegt haben.

Die Polizei nahm ihn kurz nach der Tat an seiner Wohnung fest. Am Mittwoch wurde er der Richterin am zuständigen Amtsgericht vorgeführt. Die erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm einen Unterbringungsbefehl gegen den Tatverdächtigen. Der 34-Jährige befindet sich nun in einem psychiatrischen Krankenhaus. (AZ)