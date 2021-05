Verstoß gegen Corona-Regeln: Polizei löst Party in Heufelden auf

Zeugen melden der Polizei laute Musik und Geschrei in Ehingen. In einem Haus entdecken die Beamten dann eine Party.

Nicht an die Regeln gehalten und zu laut sollen mehrere Feiernde am Montag in Ehingen gewesen sein. Das berichtet die Polizei.

Demnach hörten Zeugen gegen 3.30 Uhr laute Musik und Geschrei im Ehinger Ortsteil Heufelden. Eine Streife sei der Sache auf den Grund gegangen und habe dabei die Party entdeckt, so die Polizei in einer Mitteilung am Dienstag. In dem Haus fanden die Beamten insgesamt sieben Feierwütige im Alter zwischen 16 und 25 Jahren. Sie sollen allesamt aus unterschiedlichen Haushalten stammen.

Die Polizei löste die Party auf und schickte die Teilnehmer nach Hause. Ein 16-Jähriger war betrunken. Ihn nahmen die Polizisten in Gewahrsam und übergaben ihn einem Erziehungsberechtigten. Da sich auch keiner an die gültige Corona-Verordnung gehalten haben soll, werden nun alle Partyteilnehmer angezeigt und müssen mit einem Bußgeld rechnen. (AZ)

