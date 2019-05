00:32 Uhr

Ehre für den Kantor der Petruskirche

Oliver Scheffels ist Kirchenmusikdirektor

Seit dem gestrigen Sonntag darf sich der Neu-Ulmer Petruskantor Oliver Scheffels „Kirchenmusikdirektor“ nennen: In einem Festgottesdienst in der Petruskirche am Sonntag, dem Tag der Kirchenmusik, wurde Scheffels vom Münchner Kirchenrat Manuel Ritter diese Würde verliehen. Und zwar in Anerkennung der Verdienste des 1975 in Ingolstadt geborenen Kirchenmusikers (KMD), der seit 2012 in hauptamtlich an der Petruskirche tätig ist.

Oliver Scheffels habe sich diese besonders in der überkonfessionellen Zusammenarbeit der Kirchenmusiker in Neu-Ulm und über die Donau hinweg nach Ulm erworben, erklärte Ritter. Zudem ist Oliver Scheffels seit 2015 amtlicher Orgel-Sachverständiger der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern, und er führte zwischen 2013 und 2015 das komplette Orgelwerk von Johann Sebastian Bach auf. Zudem pflegt der neue KMD, der ein großer Verehrer Bachs ist, eine rege Konzerttätigkeit weit über das Dekanat hinaus.

Der Titel eines Kirchenmusikdirektors ist die einzig mögliche Beförderung für Kirchenmusiker, und sie ist nicht mit einer Gehaltserhöhung verbunden, berichtete Ritter. Dekan Jürgen Pommer erzählte im Festgottesdienst von Verständnis Scheffels´ für seinen Dienst als Kirchenmusiker: Er ist nicht nur ein hervorragender Musiker, sagte Pommer, sondern nehme den Dienst sehr ernst, was sich auch darin zeige, dass Scheffels stets im Anzug an der Orgel sitze. Zugleich aber habe er oft ein leises Lächeln auf den Lippen „und eine gehörige Portion Humor“. Pommer erzählte, dass Scheffels beim Besuch einer schwedischen Delegation in der Petruskirche im Orgelnachspiel das Pippi Langstumpf-Lied musikalisch verarbeitete.

Den Festgottesdienst gestalteten neben dem Kammerorchester der Petruskirche und dem Ludwigsfelder Posaunenchor beide Chöre der Petruskirche mit – und Scheffels katholischer Kollege Joseph Kelemen an der Orgel. Beim Ralf Grösslers „Song of Joy“ dirigierte Scheffels seinen Gospelchor mit Kelemen am E-Piano. Neben Chorsätzen aus der Feder von Scheffels kam zum Ende des Gottesdienstes seine Motette „So do not fear“ zur Aufführung.

Der Petrus-Kirchenvorstand und Vertreter der Musik-Ensembles beglückwünschten Scheffels mit Herzlichkeit und viel Applaus und gaben ihm – in Erinnerung an die lange Tätigkeit von Scheffels Amtsvorgänger KMD Wolfgang Gütinger – die Mahnung mit, dass man als KMD an der Petruskirche 34 Jahre Dienst zu tun habe: Gütinger war von 1978 bis zum Ruhestand 2012 an der Petruskirche tätig gewesen.

Scheffels selbst, der auch eine große Begeisterung für die französischen Komponisten der Romantik in sich trägt, reagierte darauf schmunzelnd mit seinen Zukunftsplänen: Er habe in seiner bisherigen Tätigkeit als Kirchenmusiker gerade einmal 0,1 Prozent der musikalischen Werke aufgeführt, die er in seinem Leben gerne aufführen möchte, versicherte er. (köd)

