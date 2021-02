17:27 Uhr

Eifersüchtiger Mann schlägt in Senden eine Autoscheibe ein

In einem Anfall von Eifersucht ist ein junger Mann ausgerastet und handgreiflich geworden

Hinschauen erlaubt? Nicht unbedingt, wie jetzt ein 25 Jahre alter Mann aus Illertissen auf schmerzhafte Weise erfahren musste: Am Samstagnachmittag saß er in Senden in seinem Auto und warf nach Darstellung der Polizei einen "etwas zu intensiven Blick" auf die Freundin eines 28-jährigen Mannes.

Wörtlich heißt es im Polizeibericht: "Dieser hatte sein südländisches Temperament wohl nicht im Griff und ging auf den Pkw-Fahrer los und schlug diesem durch das geöffnete Fenster mit der Faust ins Gesicht." Der Illertisser wurde durch den Hieb leicht verletzt. Anschließend schlug der Eifersüchtige mit seiner Hand so fest auf die Windschutzscheibe, dass sie zu Bruch ging. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 300 Euro. Gegen den Schläger wird nun wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung ermittelt. (AZ)

