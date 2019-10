30.10.2019

Ein Abend mit Artus im Roxy

Wir verlosen Karten für Schandmaul

Die Gruppe Schandmaul gehört seit vielen Jahren zu den erfolgreichsten Bands im Genre Mittelalter-Folk und -Rock. Ihr jüngstes Album „Artus“ kletterte bis auf Platz zwei der deutschen Album-Charts. Mit diesem Werk sind die Musiker aus München und Umgebung derzeit in den deutschen Landen unterwegs – und am Donnerstag, 7. November, auch im Ulmer Roxy zu Gast. NUZ-Leser haben die Chance, bei diesem Konzert kostenlos dabei zu sein.

Die Band Schandmaul gibt es seit 1998, und der Kern besteht immer noch aus ihren Gründungsmusikern, zu denen Sänger Thomas Lindner, Birgit Muggenthaler-Schmack als Spezialistin für alte Blasinstrumente, Saitenmann Martin Christoph „Ducky“ Duckstein und Stefan Brunner am Schlagzeug zählen. Matthias Richter am Bass ist schon seit dem Jahr 2002 mit von der Partie. Einzig Violinistin Saskia Forkert trat erst im Jahr 2018 die Nachfolge von Gründungsmitglied Anna Katharina Kränzlein an. Schandmaul haben sich in den vergangenen Jahren musikalisch entwickelt, hin zu härteren Klängen. Im Vorprogramm im Roxy sind Vroudenspiel zu hören.

Wir verlosen dreimal zwei Tickets für das Konzert. Wer gewinnen will, schreibt bis einschließlich Sonntag, 3. November, eine E-Mail mit dem Betreff „Schandmaul“ an gewinnspiel@nuz.de. Wichtig: vollständigen Namen, Adresse und Telefonnummer angeben. Karten für das Konzert sind bei allen Vorverkaufsstellen erhältlich, unter anderem im Roxy und bei Blende 22 in Neu-Ulm. (az)

