05:26 Uhr

Ein Abschied nach 20 Jahren Erfolg

Sigrun Rose verlässt die Diakonie Neu-Ulm und geht nach Reutlingen. Was sie alles erreicht hat.

Nach 20 Jahren verlässt Sigrun Rose die Diakonie Neu-Ulm. Die stellvertretende Vorsitzende wechselt nach Reutlingen – und hinterlässt ein wirtschaftlich konsolidiertes Diakonisches Werk, das auf ein kontinuierliches Wachstum zurückblicken kann: Denn in ihrer Zeit hat sich die Zahl der Mitarbeitenden verfünffacht – sie wuchs von vierzig auf 200. Auch wirtschaftlich befinde sich der Träger von etwa 22 Diensten und Einrichtungen nach einer längeren Sanierungsphase jetzt in einer guten Situation.

Seniorenzentrum wurde in ihrer Zeit neu gebaut

„Es waren zwanzig lehrreiche Jahre, und ich kann einen fachlich hochwertigen und anerkannten Träger, der auf soliden wirtschaftlichen Füßen steht übergeben“, so Diplom-Sozialpädagogin Rose im Rückblick. In ihre Zeit fallen unter anderem der Neubau des Seniorenzentrums Nersingen sowie der Ausbau der Sucht- und Drogenberatung. Auch bei der Betreuung von Flüchtlingen ist die Diakonie Neu-Ulm aktiv; sie betreut mittlerweile die Asylunterkünfte in drei Landkreisen.

Einen großen Anteil am Erfolg der Diakonie in Neu-Ulm hat Rose zufolge die intensive Zusammenarbeit mit der evangelischen Kirche. „Ausdrücklich danken möchte ich der bisherigen Dekanin Gabriele Burmann. Unter ihr sind Kirche und Diakonie in Neu-Ulm deutlich zusammengewachsen – zum Wohl der Einrichtungen und ihrer Mitarbeitenden, insbesondere aber der Menschen hier.“

Ökumenische Zusammenarbeit konnte gestärkt werden

Auch die ökumenische Zusammenarbeit konnte in den vergangenen Jahren ausgebaut worden – etwa durch die Gründung des „Hildegard-Hospiz-Vereins“, des Familienzentrums, des Freiwilligenzentrums Stellwerk, sowie bei der Wohnungslosenhilfe. Gemeinsam mit der Caritas bietet die Diakonie Neu-Ulm unter anderem Wohnungslosenbetreuung im Nuißlheim und in Senden, sowie die Wohnraumprävention im Landkreis Neu-Ulm an. „Ich freue mich, dass die Diakonie in Neu-Ulm aufgrund ihrer exzellenten Arbeit einen ausgezeichneten Ruf genießt, und ich danke allen Mitarbeitenden, und insbesondere meiner Stellvertreterin Corinna Deininger, die dies möglich gemacht haben.“

Rose wechselt im Sommer zur Bruderhaus-Diakonie in Reutlingen und übernimmt dort die Regionalvertretung für die Region Ulm, Heidenheim, Göppingen, Ehingen und Laichingen mit den Schwerpunkten Sozialpsychiatrie, Jugendhilfe und Behindertenhilfe.

Sigrun Rose wird am Sonntag, 19. August, um 10 Uhr mit einem Gottesdienst und anschließender Feierstunde in der Petruskirche in Neu-Ulm verabschiedet. (az)

