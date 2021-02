vor 33 Min.

Ein Architekturführer erklärt das Ulmer Stadthaus: Einfach für Kinder

Plus "Von Schwimmbadleitern und fliegenden Teppichen - das Stadthaus Ulm für Kinder und Jugendliche": Ein Buch will junge Leser für Architektur begeistern.

Von Dagmar Hub

Kann man Kinder für Architekturthemen interessieren und ihnen qualitätsvolle Architektur verstehbar machen? Ja, man kann. Das zeigt Andrea Kreuzpointner mit ihrem Kinder-Architekturführer zum Stadthaus, der am 15. Februar erscheint und vom Stadthaus selbst herausgegeben wird. "Von Schwimmbadleitern und fliegenden Teppichen - das Stadthaus Ulm für Kinder und Jugendliche" heißt der Band, der dem jungen Leser selbst auch die Möglichkeit gibt, im Buch über transparente Seiten, heraustrennbare Karten und Schätzfragen aktiv zu werden. Selbst eine eigene Villa im Stil Richard Meiers kann der Leser oder die Leserin entwerfen.

Das Stadthaus zählt zu den Grundpfeilern der Ulmer Kultur – auch im Jahr 2021. Bild: Alexander Kaya

Ein Architekturführer erklärt den Ulmer Münsterplatz

Am Anfang stand die Geometrie, standen die klaren Formen von Kreis und Quadrat. Ganz einfach, oder? Oder doch nicht - denn wie setzt man beides zueinander in Beziehung? Und in Beziehung zu dem Gebäude, das den Münsterplatz dominiert und ihm seinen Namen gab? Wie kann neben dem Ulmer Münster etwas Eigenständiges bestehen und überzeugen?

Mit der Vergangenheit steigt Andrea Kreuzpointner ins Thema ein - damit, wie der Münsterplatz vor mehreren Hundert Jahren aussah. Wie er sich immer wieder veränderte - mit dem Münsterbau, oder nach dem Zweiten Weltkrieg. Viele farbige Seiten unterfüttern die Texte mit Grafiken und Zeichnungen, jedes der Themen - wie Richard Meiers familiäre Beziehung zu Deutschland, sein Stil oder die Nutzungsmöglichkeiten des Stadthauses - wird auf interessante und verschiedene Sinne ansprechende Weise behandelt.

Richard Meiers Stadthaus Bau in Ulm - erklärt für Kinder

Richard Meiers Biografie und Zitate des New Yorker Stararchitekten verdeutlichen im Buch sein Denken und seine Beschäftigung mit dem Münster. "Wenn man sich durch das Stadthaus bewegt und die Treppen nach oben steigt, sieht man das Münster aus immer neuen Blickwinkeln, zum Beispiel durch das Glasdach. Das Münster ist also fester Bestandteil eines Besuchs im Stadthaus", äußerte Meier dazu einmal. Und wer ist der Mann in der Zeichnung, mit dem sich Richard Meier so angeregt unterhält? "Das war Ernst Ludwig", wird erklärt - jener Oberbürgermeister Ulms, der 1986 den entscheidenden Architektenwettbewerb zur Bebauung des Münsterplatzes startete.

Eine Architektur mit Durch- und Münsterblick. Bild: Archivfoto: Dagmar Hub

Fast vergessene Details um den Streit der Stadthausbefürworter und -gegner fördert Andrea Kreuzpointner ans Licht - auf einem Logo der Gegner weint sich der Münsterturm die Augen aus über den Bau zu seinen Füßen. Bei den nüchternen Fakten gibt es immer Vergleiche, die jungen Leserinnen und Lesern eine Einordnungsmöglichkeit liefern; der verbaute Beton beispielsweise entspricht dem Gewicht von 92 ausgewachsenen Elefanten.

Andrea Kreuzpointners Buch über die Ulmer Stadthaus-architektur

Dürfen eigentlich Hunde ins Stadthaus? Wer putzt die ganzen Glasflächen? Warum gibt es Aufsichten, und was machen denn die Löwen im Untergeschoss? Auf viele Kinderfragen gibt der Architekturführer Antworten - auch darauf, weshalb Richard Meier die Nichtfarbe Weiß als die wunderbarste aller Farben versteht. Und besonders schön: Ein Glossar am Ende des Buches erklärt Kindern Begriffe, die man nicht voraussetzen darf - von Jungsteinzeit bis Bürgerentscheid. Und weshalb die Löwen im Keller des Stadthauses ruhen, auch das wird am Ende aufgelöst.

