Ein Baum für die Meisterprüfung in Neu-Ulm: Das steckt dahinter

Plus Meisterin Bianca Schlotter aus Holzschwang erzählt von ihrer Meisterprüfung - und wie es ist, als Frau in der Metallindustrie fast nur mit Männern zu arbeiten.

Von Andreas Brücken

Stattlich steht sie da, die geschmückte Fichte auf dem Hof der Familie Schlotter in Holzschwang. "Manche haben das schon für einen verfrühten Maibaum gehalten", sagt die stolze Besitzerin Bianca Schlotter. Tatsächlich aber steht das Schmuckstück als Zeichen für die bestandene Meisterprüfung der 23-Jährigen in der Industrie mit der Fachrichtung Metall.

Neben bunten Bändern ist der Stamm mit Feilen, Sägen und anderen Werkzeugen verziert. Dass ihr Meisterbaum nicht auf Anhieb als ein solcher erkannt wird, sei verständlich, sagt die junge Meisterin. Sie berichtet, dass dieser Brauch aus dem Schwarzwald stamme, wo es üblich sei, einen erfolgreichen Absolventen zur Meisterprüfung auf diese Weise ein unübersehbares Zeichen zu setzen. Großvater Herbert Schlotter hat sie mit dem Baum, der mit viel Arbeit und Liebe geschmückt wurde, überraschen wollen - und offensichtlich ist das Geschenk für die Enkelin gut angekommen: "Das ist eine schöne Tradition für so ein wichtiges Lebensereignis", sagt die Meisterin, die in jeder Hinsicht einen außergewöhnlichen Weg zum Titel hinter sich bringen musste: "Sieben Tage nach dem Schulanfang der Meisterschule kam der erste Lockdown", erzählt sie und erinnert sich, wie sich die Schüler dann in Lerngruppen im Internet getroffen haben. "Es war eine Katastrophe, weil damit an uns allen der Basisunterricht vorbei gegangen ist", sagt Schlotter weiter und ringt um die richtigen Worte, um die nervenaufreibende Situation zu beschreiben: "Niemand wusste, ob die Prüfungstermine stattfinden und bei einer Verschiebung der Lernstress wieder von vorne losgeht."

Ein Meisterbaum steht im Neu-Ulmer Stadtteil Holzschwang

Vor allem als im vergangenen Herbst die Ansteckungszahlen alle Befürchtungen genährt hatten, sei die ungewisse Situation immer schwerer erträglich geworden. Allen Umständen dieser Ausnahmesituation zum Trotz widerspricht Schlotter, einen "Corona-Meisterbrief" gemacht zu haben: "Uns wurde nichts geschenkt, sechs von 14 Schülern sind durchgefallen." Ans Aufgeben dachte Schlotter derweil jedoch nie. Seit etwa sechs Jahren arbeitet sie bei der Firma Bosch-Rexroth am Prüfstand. Nach einem Praktikum und ihrer Ausbildung soll sich auch mit dem Meisterbrief nichts daran ändern, wie sie sagt: "Ich hätte es mir nie vorstellen wollen, im Büro zu sitzen." Dass sie als Frau in der Metallindustrie meistens mit Männern zusammenarbeitet, ist für die 23-Jährige kein Thema: "Klar, kommt mal ein dummer Spruch, aber darauf kann ich kontern", sagt die Meisterin und lacht selbstbewusst. Wenn sie bei der körperlich schweren Arbeit an ihre Grenzen stößt, dürfe sie sich jederzeit auf ihre männlichen Kollegen verlassen: "Wir halten zusammen und packen gemeinsam an."

