Ein Baum für jeden Bürger der Stadt

Oberbürgermeister Czisch, Klimagerechtigkeitsbotschafterin Ronja Stein und Unternehmerin Gabriele Stein (von links) pflanzen einen Baum in einem Hochbeet am Hans-und-Sophie-Scholl Platz.

Ulm setzt sich ein ehrgeiziges Ziel. Ihren Anfang hatte die Aktion „Ulm pflanzt Bäume“ im Fürstentum Monaco.

Von Sebastian Mayr

124.781 Menschen leben in Ulm. Genauso viele Bäume sollen in der Donaustadt gepflanzt werden. Diesen Plan verfolgt eine Initiative mit dem sprechenden Namen „Ulm pflanzt Bäume“. Am Freitag haben Oberbürgermeister Gunter Czisch und Ronja Stein, zwölf Jahre alte Botschafterin für Klimagerechtigkeit, die beiden ersten Bäumchen in ein Hochbeet auf dem Hans-und-Sophie-Scholl-Platz gepflanzt. Das Hochbeet wird auf den Kornhausplatz vor die Volkshochschule versetzt und dort bis Freitag, 20. Juli, stehen. An der Fassade der Vh ist bis zu diesem Tag eine Fotoausstellung mit Waldmotiven zu sehen. Nach der Finissage sollen die Bäume umgepflanzt werden; Paten für die Pflanzen werden noch gesucht.

Ulmer Pate für die Aktion, die weltweit unter dem Namen „Plant for the Planet“ läuft, ist Per Günther, Kapitän der Ulmer Basketballer. Ihn bezeichnete Stadtoberhaupt Czisch beim Auftakt der Aktion am Freitag als Vorbild. Der Basketball-Profi ließ sich wie der Oberbürgermeister für ein Foto von der jungen Botschafterin Ronja den Mund zuhalten. Die Botschaft: Jetzt wird nicht mehr gesprochen, sondern angepackt. Solche Bilder haben Ronja Stein und andere Kinder, die sich für Klimagerechtigkeit engagieren, mit vielen Prominenten und Politikern gemacht, unter anderem mit Fürsten Albert II von Monaco. Bei ihm nahm die Ulmer Aktion ihren Anfang: Bei einem Besuch versprachen die Geschäftsführerinnen der Ulmer Firma Pervormance International, die klimaneutrale Kühltextilien herstellt, Plant for the Planet bekannter zu machen. Gemeinsam mit anderen örtlichen Unternehmen und dem Ulmer Initiativkreis für nachhaltige Wirtschaftsentwicklung (UNW) gründeten sie daraufhin „Ulm pflanzt Bäume“. Die Spenden, die bisher eingegangen sind, reichen für 56.000 Bäume. Dieser Stand lässt sich auf der Internetseite der Initiative nachlesen. Der Großteil stammt bisher von den Initiatoren des Projektes.

Weiteres Klima-Großprojekt in Ulm möglich

Parallel zum Auftakt der Pflanzaktion hatten etliche Ulmer Firmen, Vereine und Bündnisse Stände auf dem Hans-und-Sophie-Scholl aufgebaut, um für den Klimaschutz zu werben. Rathauschef Czisch lobte diese Vielfalt. Er betonte, dass freiwilliges Engagement besonders wichtig sei: „Es geht nicht darum, dass man die Leute zwingt. Es geht darum, dass man es gerne macht.“

Die Verwaltung beschäftigt sich derweil mit einem weiteren Projekt: Ulm könnte die erste klimaneutrale Stadt Deutschlands werden. Derzeit prüfen Mitarbeiter, ob und wie das umgesetzt werden könnte. Demnächst will Czisch die Überlegungen im Stadtrat vorstellen.

