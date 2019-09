vor 35 Min.

Ein Boot ist der Besuchermagnet auf dem Kinderfest

Kindergärten, Vereine und Gewerbetreibende unterhalten die Jüngsten in Weißenhorn mit Mitmach-Angeboten. Internationale Spezialitäten stillen den Hunger.

Von Angela Häusler

Fliegende Ballons, Seifenblasen in der Luft und der Duft von Waffeln in den Straßen: In ein regelrechtes Schlemmer- und Spieleparadies hat sich die Weißenhorner Innenstadt am Sonntag bei der vierten Auflage des Kinderfestes und des Essens der Nationen verwandelt.

Zwischen Oberem Tor und Stadtpark reihten sich mehr als 30 Stände aneinander, mit Aktions- und Spielangeboten ebenso wie mit Leckereien. Bei Letzteren waren Gäste aus Italien ganz vorne mit dabei: Die Schüler und Lehrer der Berufsschule aus Weißenhorns Partnerstadt Valmadrera hatten für die Besucher Spezialitäten wie Risotto und Tiramisu vorbereitet. „Wir sind ein bisschen müde, weil wir gestern schon viel gearbeitet haben“, erzählte Lehrerin Elena Marelli. Denn am Vorabend hatten die Berufsschüler, unter ihnen Köche und Kellner in Ausbildung, schon fast 80 Gäste mit einem Abendessen in Weißenhorn bewirtet.

Gastronomen beteiligen sich am kulinarischen Programm

Von Frankreich hingegen ließ sich das Team des Städtepartnerschaftsvereins Weißenhorn-Villecresnes mit seinem Angebot inspirieren. Wein, Gebäck, asiatische und türkische Speisen sowie deftige Burger gehörten ebenfalls zum kulinarischen Angebot beim „Essen der Nationen“. Nicht nur Vereine, sondern auch örtliche Gastronomen beteiligten sich daran. „Es finden sich immer genug, die mitmachen“, berichtete Volker Drastik, als Weißenhorner Kulturreferent zuständig für die Organisation des Events, zu dem auch zahlreiche Mitmach-Angebote für Kinder gehören.

Mit von der Partie sind bei dem Programm für die jüngsten Besucher sowohl Kindergärten als auch Vereine und Gewerbetreibende aus Weißenhorn. „Ich finde das Kinderfest eine tolle Sache und bin gerne mit dabei“, erzählte Helferin Sandra Rak-Kudziella, die am Stand des SV Grafertshofen mitarbeitete, wo Kinder auf eine Torwand schießen durften. Einen ungewöhnlichen Anblick bot der Stand der Weißenhorner Wasserwacht, die nicht nur einen Einsatzwagen vorführte, sondern auch das Boot, mit dem sie örtliche Gewässer überwachen kann. Vertreter der Jugendabteilung luden die Kinder zum Ausprobieren des Boots ein, „das ist unser Besuchermagnet“, erzählte Jugendtrainerin Simone Rüggenmann.

Kutschfahrten durch Weißenhorn als weitere Attraktion

Nur wenige Meter entfernt hatten Kinder und Eltern ausrangierte Spielsachen, Bücher und Kleidung für den Kinderflohmarkt aufgestapelt und verkauften ihre langweilig gewordene Habe. „Das ist super organisiert hier und man muss nicht mal Standgebühr bezahlen“, erzählte Silke Ziegler, deren Kinder Lukas und Nele in ihren Zimmern aufgeräumt und schon einige Spiele und Bücher veräußert hatten.

Mit Segwayfahren, Bungee-Trampolin, Bogenschießen oder Kinderdisco vertrieben sich die Buben und Mädchen in und um die Weißenhorner Stadthalle die Zeit. Und sogar Kutschfahrten durch die Innenstadt gehörten am Sonntag zu den Attraktionen. Bis zum späten Nachmittag herrschte noch reges Treiben.

