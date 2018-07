Ein Bürgermeister muss gutes Vorbild sein

Sendens Rathauschef Raphael Bögge hat auf einem Behindertenparkplatz geparkt - und das als sein Recht bezeichnet. Moralisch ist das äußerst fragwürdig.

Mit gutem Beispiel vorangehen. Das lernen normalerweise schon kleine Kinder. Somit sollte dieser Grundsatz erst recht für Bürgermeister gelten. Und dazu zählt nicht, sein Auto auf einem Behindertenparkplatz abzustellen. Vor ihrem Bürgermeister haben die Menschen Respekt. Doch diesen muss man sich auch verdienen oder anders gesagt: Man kann den Respekt auch verlieren.

Dass Bürgermeister Raphael Bögge seinen Dienstwagen auf einem Behindertenparkplatz geparkt hat, ist nicht einmal das Problem. Auch wenn diese eindeutig gekennzeichnet sind und sinnvollerweise nahe eines Eingangs liegen, kann es einem unaufmerksamen Fahrer vielleicht passieren, dies alles zu übersehen. Wie eben jeder mal einen Fehler macht.

Schwierig wird es in dem Moment, in dem mehrere Personen den Bürgermeister darauf hinweisen, dass sein Auto dort nicht stehen darf – und er es nicht umparkt. Und nicht nur das: Stattdessen kanzelt er einen Mitarbeiter von oben herab ab. Das zeugt mit Sicherheit nicht von Vorbildcharakter. Egal ob er Bürgermeister oder Hausmeister ist, jeder Autofahrer mit Anstand hätte nach so einem eindeutigen Hinweis sein Auto umgeparkt. Erst recht, wenn der Parkplatz am Hallenbad nahezu leer ist.

