vor 20 Min.

Ein Fahrrad als Therapie und Vergnügen

Marcel Schrapp wird wegen eines Gendefekts nie richtig laufen und sprechen können. Die Narrenzunft „Lacha Dreggler“ will ihm einen Herzenswunsch erfüllen.

Von Madeleine Schuster

Marcel Schrapp war zweieinhalb Jahre alt, als seine Eltern merkten, dass ihr Sohn anders ist als andere Kinder. Marcel sprach damals nicht viel, bewegte sich ungewöhnlich. Immer wieder überfielen epileptische Anfälle seinen kleinen Körper. Für die Familie begann anschließend eine Odyssee: Sie führte von Arzt zu Arzt, von Untersuchung zu Untersuchung. Erst als der Junge sechs Jahre alt war, bekam die Ungewissheit einen Namen: Marcel hat das Angelman-Syndrom – ein seltener Gendefekt, bei dem das 15. Chromosom verändert ist. Im Schnitt tritt es bei einem von 30000 Neugeborenen auf. Marcel war eines davon.

„Er ist etwas ganz Besonderes“, sagt Beate Studer, die den heute 15-Jährigen im Alltag unterstützt. Seit einem Jahr ist Studer Individualbegleiterin an der Lindenhofschule in Senden. Sie betreut, füttert oder trainiert Marcel. Er sei ein verschmuster und sehr fröhlicher Mensch. „Jemand, der immer lacht“ – und dabei eine Leidenschaft hegt: „Marcel liebt es, Fahrrad zu fahren.“ Gemeinsam mit der Bellenberger Narrenzunft der „Lacha Dreggler“ will Studer dem 15-Jährigen deshalb einen Wunsch erfüllen: Bei einer Benefizveranstaltung am Ostermontag soll genügend Geld zusammenkommen, um Marcel ein spezielles Therapiefahrrad zu kaufen. Nicht nur der Zunftmeisterin selbst liegt dieses Anliegen am Herzen: Der ganze Verein sei sofort von der Idee begeistert gewesen, Marcel bei seinem Wunsch zu unterstützen.

Marcels Mutter ist gerührt vom Einsatz der Narrenzunft „Lacha Dreggler“

Einmal in der Woche, erzählt Studer, trainiert der Jugendliche in Senden derzeit mit dem Rad. Dann sei er kaum zu bremsen. Aber mehr noch: Das Rad fördert Ausdauer, Koordination und Motorik des Jungen, der ansonsten sehr viel sitzt. „Marcel könnte das wieder einen Schritt weiterbringen“, sagt seine Mutter Melanie Schrapp, die gerührt ist vom Einsatz der Narrenzunft: „So etwas Schönes ist uns noch nie passiert.“

Vier Mal habe sie selbst bereits versucht, von der Krankenkasse die Kosten für ein mehrere Tausend Euro teures Therapiefahrrad erstattet zu bekommen. Ohne Erfolg, wie Melanie Schrapp sagt. Auch wenn Marcel niemals wie ein gleichaltriger, gesunder Bub Fahrradfahren können wird, könnte die Familie mit ihrem Sohn mehr Zeit an der frischen Luft verbringen. „Bislang geht das nur mit Rollstuhl“, sagt Studer, die hofft, nun genügend Spenden sammeln zu können.

Die Resonanz für die Aktion ist überwältigend

Stattfinden soll das Charity-Event für Marcel am Montag, 2. April. Die „Lacha Dreggler“ verbinden den guten Zweck mit einer Tradition: Ihre „Ostereiersuche“ für Kinder veranstaltet die Narrenzunft bereits seit elf Jahren. Auch diesmal will die Gruppe bunte Plastikeier auf einer Wiese verstecken. Kinder können diese später aufspüren und jeweils drei gefundene Eier gegen ein kleines Geschenk eintauschen. Der Platz werde ihnen in diesem Jahr vom Bellenberger Landschafts- und Gartenbauunternehmen Fischer zur Verfügung gestellt. Die Narrenzunft kann dort noch mehr Eier verstecken als sonst. Und, das sei natürlich besonders wichtig: Der Platz ist barrierefrei. Denn auch Marcel möchte bei der Benefizveranstaltung am Ostermontag, wenn möglich, dabei sein, sagt Studer. Der Tag soll zusätzlich dazu genutzt werden, um über das Angelman-Syndrom zu informieren. Auch das ist den Veranstaltern wichtig.

Bereits jetzt, sagen die Zunftmeisterin und ihr Partner Manuel Schmid, sei die Resonanz auf das Event „überwältigend“. 60 Kinder hätten sich bereits angemeldet, viele Vereine und Firmen aus der Region ihre Unterstützung zugesichert und bereits gespendet. Aber natürlich hoffen die „Lacha Dreggler“ auf eine möglichst hohe Summe, die zusammenkommt. Das, was nach dem Kauf des Therapiefahrrads übrig bleibe, soll an den Verein Angelman e.V. gespendet werden.

Begreifen, was die „Lacha Dreggler“ für ihn auf die Beine stellen, kann Marcel vermutlich nichtwirklich. Trotzdem freue er sich schon sehr, wie seine Mutter am Telefon sagt. Beate Studer jedenfalls will die „Wahnsinnsverbindung“, die sie zu dem Jugendlichen aufgebaut habe, nicht mehr missen. Auf ihrem Smartphone zeigt sie eine Videobotschaft, die sie zugeschickt bekommen hat: Zu sehen ist ein vor sich hin brabbelnder Jugendlicher, aufgeregt und fröhlich – es ist Marcel, der immer wieder laut und herzlich lacht.

Ostereiersuche am Ostermontag in Bellenberg

Die Ostereiersuche der „Lacha Dreggler“ findet am 2. April auf der Christbaumplantage von Leo Fischer in Bellenberg statt. Beginn ist um 14 Uhr, die Anfahrt ist ausgeschildert. Anmeldungen sind bei Beate Studer unter der Telefonnummer 0172/2467935 möglich. Autofahrer bittet die Narrenzunft an diesem Tag um Rücksichtnahme.

Themen Folgen