vor 16 Min.

Ein Fest der Vielfalt zum Stadtjubiläum

Viele Menschen, viele Instrumente: Bei der Probe in der Aula der Grundschule Pfuhl wurde es ganz schön eng.

Der Singverein Vocalica und die Sängergesellschaft feiern mit Orchester und Solisten im Edwin-Scharff-Haus.

Allmählich entwickelt sich Markus Romes zum Spezialisten für die interkulturellen Großereignisse. Vergangenes Jahr ging der Chorleiter mit einem Riesenensemble und dem Programm „Wir alle sind das Volk“ auf Tournee, nun feiert er mit 160 Mitwirkenden im Edwin-Scharff-Haus die „Erhebende Vielfalt“. Monumentalisten sind Romes und seine Mitstreiter aber nicht: „Uns kommt es nicht auf die Masse an, aber es ist ein festlicher Anlass“, sagt er. Das Konzert ist der Beitrag des Singvereines Vocalica Pfuhl und der Sängergesellschaft Neu-Ulm zum Neu-Ulmer Stadtjubiläum. Das Programm wird zweimal aufgeführt: am Sonntag, 22. September und am Samstag, 28. September, jeweils um 19 Uhr.

Das mit der Größe ist auch relativ, schließlich ist die Idee des Bürgerprojekts, die Vielfalt der Stadtgesellschaft Neu-Ulms, wo Menschen aus verschiedenen Nationen zusammenleben, abzubilden. Es gebe in der Stadt, so Romes, so viele Kulturvereine, „die kann man gar nicht alle integrieren“. Das Ergebnis ist trotzdem schon auf dem Papier respektabel: Musiker und Sänger aus 23 Ländern proben derzeit für die beiden Auftritte im Scharff-Haus. „Die Idee geht komplett auf“, sagt Romes, der neben Vocalica unter anderem auch den Kreischor des lller-Roth-Günz-Sängerkreises leitet.

Es wird ein Fest für die Stadt

Dessen Mitglieder sind bei „Erhebende Vielfalt“ auch an Bord, ebenso wie das mit vielen Profis besetzte Orchester der AG Heimatklänge, Instrumentalisten und Solisten. Der Ulmer Theaterschauspieler Gunther Nickles führt durch das Programm, das viele Brücken zu anderen Kulturkreisen baut. Franz Schuberts „Hirtenchor“ erklingt ebenso wie „America“ aus Leonard Bernsteins Musical „West Side Story“; einige Stücke kommen aus China, Ostafrika und Syrien.

Ebenfalls zu hören ist „Über allen Gipfeln ist Ruh – They’ll Remember You“ aus dem Soundtrack zum Stauffenberg-Film „Operation Walküre“. Um es aufführen zu können, schrieb Romes die Komponisten einfach auf Facebook an. Sie sagten ja und überließen ihm die Original-Arrangements. „Auch ein Hollywood-Komponist freut sich, wenn seine Stücke nicht nur im Film zu hören sind, sondern bei einem echten Konzert wiederaufgeführt werden.“ Zum Programm der beiden Abende gehören auch bekannte Instrumentalwerke wie Aram Chatschaturjans „Säbeltanz“ und Maurice Ravels „Boléro“.

Die Vorbereitungen für „Erhebende Vielfalt“ sind auf der Zielgerade angekommen. Aber Romes, der um sich herum ein engagiertes Team weiß, ist es nicht bange. Die Proben am Wochenende seien sehr gut gelaufen. „Es wird ein richtiges Fest für die Stadt.“ (mgo)

Karten Tickets für beide Termine gibt es unter anderem bei Ulmtickets in der Neuen Mitte, online auf reservix.de und an der jeweiligen Abendkasse.

Das könnte Sie auch interessieren: