vor 3 Min.

Ein Fluss liegt trocken

Weil eine wichtige Verkehrsachse in Ulm marode ist, fließt die Blau nun in einem kleinen Seitenkanal.

Auf einhundert Metern fehlte am Samstag die Blau mitten mit Ulmer Stadtgebiet. Um Bauarbeiten vorzubereiten, wurde der Fluss mit großen Pumpen und Schläuchen durch eine Fußgängerunterführung umgeleitet. Jetzt fließt sie wieder: eingepfercht in Teichfolie.

Südlich des Busbahnhofes, zwischen Kobelgraben und Deutschhaus, musste die Große Blau vorübergehend trockengelegt werden, damit Brückenarbeiten durchgeführt werden können. Bis Ende des Jahres fließt die Blau dort nur in einem seitlichen Bereich unter der Promenadenbrücke hindurch.

Diese eigentlich aus drei verschieden alten Brücken bestehende Konstruktion führt die Friedrich-Ebert-Straße über den größten Blauarm hinweg. Nachdem die Brücke auch auf das Ende ihrer Lebensdauer zusteuert, war eine Lösung notwendig, die der wichtigen Verkehrsverbindung vor dem Ulmer Hauptbahnhof gerecht wird. Mehrere Neubau-Varianten wurden durchgeplant, die alle den Innenstadtverkehr massiv gestört hätten. Die Gleise für die beiden Straßenbahnlinien hätten mehrfach verlegt werden müssen.

Und dann kam den Ingenieuren der Stadt Ulm eine Idee: Die alte Brücke bleibt und wird so entlastet, dass sie eigentlich nur noch ein Stück betonierte Straße ist. Um die Blau durch die Stadt zu leiten, reicht ein Rohr mit gut zwei Metern Durchmesser. Dieses Rohr wird unter der Brücke in das Flussbett eingelegt und dann wird die Promenadenbrücke von oben an mehreren Stellen durchgebohrt und der Raum unter der Brücke mit Beton verfüllt. Die Stirnseiten neben den Rohrenden werden dann noch verklinkert, um eine Optik ähnlich der Stadtmauer zu erzeugen. Das ganze Flussbett und die Umgebung werden schließlich renaturiert, diese ganzen Baumaßnahmen sollen bis Ende des Jahres abgeschlossen sein.

Roswitha Schömig, die städtische Bauleiterin, war voll des Lobes über das Miteinander aller beteiligten Behörden. Naturschutzbehörde, Entsorgungsbetriebe, Verkehrsplanung und weitere haben eine naturverträgliche und einfach umsetzbare Lösung gesucht. Um dann die Baustelle einrichten zu können, haben die Ulmer Feuerwehr und das Technische Hilfswerk große Pumpen gebracht, mit denen 2000 Liter Blauwasser pro Minute durch die Fußgängerunterführung am Kino vorbeigepumpt wurden und in der Glöcklerstraße wieder in die Blau geleitet wurden.

Damit war sichergestellt, dass die Fische und Kleinlebewesen in der Ulmer Innenstadt ausreichend Wasser bekommen, während die Bauarbeiter unter der Promenadenbrücke mit Betonelementen und Folie einen kleinen Seitenkanal gebaut haben, um die Blau mehrere Monate so auf der Seite zu haben, dass unter der Brücke gearbeitet werden kann. Unter dem Flussbett wird dann im nächsten Schritt eine Rohrkonstruktion eingebaut, die Platz schafft, das neue Flussbett zu gestalten. Am Ende wird dieser Blautunnel wieder stillgelegt und die Blau kann in einem renaturierten Flussbett wieder in Richtung Donau fließen. Der Lebensraum der streng geschützten Müllkoppen, Äschen und verschiedenen Forellenarten werde so dauerhaft erhalten. (oma)