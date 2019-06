vor 19 Min.

Ein Frühstück zwischen Kartoffelfeldern

Der Bayerische Bauernverband will Erwachsene mit einer neuen Aktion ansprechen. Im Landkreis Neu-Ulm ist ein Betrieb aus Wullenstetten dabei.

Von Angela Häusler

Ein Frühstück mit Produkten aus heimischer Landwirtschaft – das will der Bayerische Bauernverband (BBV) in Zukunft veranstalten. Es soll Bewusstsein für den Wert von Lebensmitteln schaffen. Auch ein Sendener Betrieb beteiligt sich als bisher einziger im Landkreis Neu-Ulm an dieser neuen Aktion.

Ein gemütliches Wochenendfrühstück in ländlichem Ambiente und mit Produkten aus der Region – das verspricht der Bauernverband den Teilnehmern beim „Frühstück am Bauernhof“. Initiiert von den Landfrauen im BBV sollen in ganz Bayern Interessierte zusammen frühstücken und dabei Einblicke in die Landwirtschaft gewinnen, etwa bei einem Hofrundgang. Vieles über Anbau und Ernte von Kartoffeln etwa können die Besucher beim Sendener Kartoffel-Betrieb Ölberger erfahren, der sich in Wullenstetten nahe dem Gewerbegebiet Süd befindet.

Kindertag ist ein großer Erfolg - jetzt sind die Erwachsenen dran

„Nach dem großen Erfolg unseres Kindertags, der bereits seit 25 Jahren rege nachgefragt wird, wollten wir etwas Neues starten, was auch Erwachsene anspricht“, berichtet Kreisbäuerin Christiane Ade über die Idee zum Aktionstag, der in dieser Form heuer zum ersten Mal durchgeführt wird. Der BBV freue sich über jeden Bauernhof, der dafür seine Türen öffne. In diesem Frühling haben bereits 60 Betriebe in Bayern mitgemacht und dabei zusammengenommen 2500 Gäste bewirtet.

Auch die Ölbergers werden für ihre Besucher am 7. Juli einiges vorbereiten, berichtet Katja Ölberger. „Wir wollen dabei die ehrliche und kleinbäuerliche Landwirtschaft zeigen, die wir hier haben. Nicht die Industriebetriebe, von denen so viel geredet wird“, sagt sie. Mithilfe der ganzen Familie werden die Besucher bewirtet werden – deren Anzahl auf 80 Personen begrenzt ist. Interessierte müssen sich also vorher anmelden.

Gäste können sich ab sofort anmelden

Die Gäste können sich an diesem Sonntagvormittag auch ansehen, mit welchen Geräten die Kartoffeln aus der Eigenproduktion verarbeitet werden. Auch ein kleines Kinderprogramm ist geboten.

Das Frühstück am Bauernhof findet am Sonntag, 7. Juli, von 9.30 bis 12 Uhr statt. Die Teilnahme inklusive Frühstück kostet 15 Euro pro Person, Kinder bis 14 Jahre zahlen 5 Euro. Es ist eine Voranmeldung bis Dienstag, 2. Juli, erforderlich. Anmeldung direkt im Hofladen „Kartoffelboutique“ (Ferdinand-Lassalle-Weg 5 in Senden) sowie telefonisch unter 07307/210422 oder per Mail an info@kartoffelboutique.de

