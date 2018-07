05:55 Uhr

Ein Grüner mit grünem Daumen

Der Pfaffenhofer Rat Dominik Wansing leitet jetzt die Stadtgärtnerei in Langenau. An seinem früheren Arbeitsplatz hatte er noch eine Doppelrolle

Von Willi Baur

Neuer Job, neue Kommune: Dominik Wansing, Marktgemeinderat in Pfaffenhofen und dort auch Vorsitzender des Schützenvereins, leitet seit einem halben Jahr die Stadtgärtnerei in Langenau. Für den bald 40-Jährigen markiert die neue Aufgabe auch das Ende einer Doppelrolle.

Denn zuvor stand Wansing über knapp sieben Jahre im Dienst des Markts, zuletzt als Fachbereichsleiter für die Grünflächen. Was heißt: Seit der Kommunalwahl 2014, bei der er für die Grünen in den Marktrat eingerückt war, saß er dort nicht nur mit Kolleginnen und Kollegen – sie vertraten auch seinen Arbeitgeber. „Aber für mich war diese Abhängigkeit keine Belastung“, sagt der gelernte Landschaftsgärtner, den es vor 20 Jahren berufsbedingt nach Schwaben zog und der sich seither einige zusätzliche Qualifikationen erworben hat: staatlich geprüfter Forstwirt etwa, Fachagrarwirt Baumpflege und Betriebsleiter.

Ungeachtet unterschiedlicher Meinungen („eine ganz normale Sache“) werde im Gremium auf sachlicher Ebene zusammengearbeitet, es gebe „trotz mitunter kontroverser Debatten ein gutes Miteinander“. Und Wansing, der seit dem Jahr 2000 mit seiner Familie im Ortsteil Kadeltshofen lebt, geht zudem davon aus: „Ich denke schon, dass hier auch meine fachliche Kompetenz geschätzt wird.“

Auch Pfaffenhofens Bürgermeister Josef Walz hat in der Doppelfunktion seines Mitarbeiters nie ein Problem gesehen. „Er hat das immer gut bewältigt und seine Rollen sauber getrennt“, sagt der Rathauschef. Zur Entschärfung des Problems hat Walz zufolge indes auch die Aufgabenbeschreibung beigetragen, ein stark begrenzter Anteil der Verwaltungsaufgaben nämlich.

Die Vorgaben der Gemeindeordnung seien ihm stets bewusst gewesen, sagt der Bürgermeister. Demnach sind Beamte und leitende oder hauptberufliche Arbeitnehmer der Kommune gemeinhin vom Amt des Gemeinderats ausgeschlossen. Für Letztgenannte gilt dies nicht, wenn sie überwiegend körperliche Arbeiten wahrnehmen.

Eben diese, insbesondere jedoch die praktische Umsetzung von Konzepten direkt in der Natur, müsse inzwischen öfters mal zurückstehen, bedauert Wansing in seiner Zwischenbilanz. Vielmehr nehme bei seinem Job in Langenau die Schreibtischarbeit breiten Raum ein. Künftig womöglich noch mehr, wenn die Stadtgärtnerei als kommunaler Betrieb mit eigener Budgetverantwortung geführt werde.

Gleichwohl fühle er sich „mehr als glücklich“ in seiner neuen Aufgabe, ergänzt Wansing. Sie sei sehr anspruchsvoll, zumal sie auch die Zuständigkeit für Spielplätze, die Stadtreinigung und die Friedhöfe sowie den Recyclinghof beinhalte. Aber sie biete über die Vorgaben der kommunalen Gremien hinaus auch viel Raum für eigene Initiativen.

Ganz oben auf der Agenda stünden Themen wie Artenvielfalt, Insektenschutz, Nachhaltigkeit und Biotopvernetzung, sagt Wansing, der schon im elterlichen Garten seinen „grünen Daumen“ entdeckt und im Bereich der Verwaltungsgemeinschaft einige bleibende „Spuren“ hinterlassen hat – bei der Gestaltung von Ausgleichsflächen und Biotopen etwa oder bei der Umgestaltung des Holzheimer Friedhofs.

Erfahrungen allesamt, die womöglich auch bei der Stellenbesetzung zu seinen Gunsten in die Waagschale gefallen sind, neben seinem breigefächerten ehrenamtlichen Engagement. „Immerhin hatten sich 15 Leute um die Aufgabe beworben“, erinnert er sich nicht ohne Stolz. Und er lobt seine neue Wirkungsstätte: „Langenau ist eine schöne, grüne und quellenreiche Stadt mit viel Wasser, mit einem belebten Stadtkern und einer kompletten Infrastruktur dazu.“ Dennoch habe sich die 15000-Einwohner-Kommune ihren ländlichen Charakter bewahrt, fügt er hinzu.

