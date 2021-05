vor 16 Min.

Ein Jahr im Amt: Bürgermeisterin ist noch immer ihr Traumberuf

Plus Mehr Transparenz und Offenheit in der Amtsstube: Mit diesem Versprechen hat Claudia Schäfer-Rudolf ihr Amt vor genau einem Jahr angetreten. Ob sie das erreicht hat?

Von Franziska Wolfinger

Wer zum ersten Mal als Bürgermeister gewählt wird, hat es vermutlich nie ganz leicht. Die neue Aufgabe bringt einiges an Verantwortung mit sich. Nach den Kommunalwahlen im vergangenen Jahr mussten sich einige neue Bürgermeister unter erschwerten Pandemie-Bedingungen in den Job einarbeiten. Eine davon ist Claudia Schäfer-Rudolf. Sie hat das Amt in Senden zum 1. Mai 2020 übernommen. Das ist nun ein Jahr her.

