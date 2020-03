vor 1 Min.

Ein Konzert mir dem besonderen Sound von „Game of Thrones“

In der Ratiopharm-Arena haucht ein Filmmusik-Konzert "Game of Thrones", der Kultserie der 2010er-Jahre, neues Leben ein.

Von Lena Hutter

Die weite Eingangshalle der Ratiopharm-Arena in Neu-Ulm ist gut gefüllt. Fans der Serie „ Game of Thrones“ warten hier auf den Beginn des Konzerts. Die etwa 820 Besucher der Veranstaltung kommen aus jeder Altersgruppe. Hauptsächlich sind es junge Erwachsene, jedoch auch Senioren hat die Serie mit ihrer prägnanten Filmmusik in die Ratiopharm-Arena gelockt. Auf ihrer „Game of Thrones“-Konzerttour leisten die Musiker der „Cinema Festival Symphonics“ aus London ganze Arbeit, um die Erwartungen der Serienliebhaber zu erfüllen.

"Game of Thrones" begeistert auch durch Klangwelten

„Game of Thrones“, das ist die Serien-Verfilmung eines literarischen Dauerbrenners. George R. R. Martin schuf die Roman-Reihe „Das Lied von Eis und Feuer“, die in einer mittelalterlichen Fantasiewelt spielt – blutrünstig, faszinierend, verstrickt und komplex, ganz großes Kopfkino. Und aus diesem Kopfkino entstand die US-Erfolgsserie des vergangenen Jahrzehnts. „Ich guck die Serie mit einer Hingabe“, sagt Verena Geiger, eine der Besucherinnen, und fügt hinzu: „Eigentlich ist die Serie wie das richtige Leben.“ Man könne tief in ihrer Handlung abtauchen und Parallelen zum eigenen Leben entdecken. Das mache die Serie so faszinierend. Auch Ralf Hollinger ist Fan: Das sei endlich mal eine Serie für Erwachsene, die viele Klischees bedient und trotzdem ungeahnte Wendungen bereithält. Zum Konzert hat ihn vor allem die Musik gelockt. „Selber bin ich auch Fan von klassischer Musik“, sagt Hollinger.

Warum die Filmmusik bei vielen Serienfreunden große Begeisterung auslöst, wird bereits nach wenigen Takten klar. Die insgesamt etwa 100 Solisten, Sänger und Musiker der „Cinema Festival Symphonics“ lassen die Besucher mit dramatischen, dynamischen und epischen Klängen in eine andere Welt eintauchen. Für stimmungsvolle, fantasievolle und spannungsgeladene Akzente sorgt dabei auch der Einsatz besonderer Hilfsmittel: Klanghölzer, metallene Windspiele, eine Baglama (ein türkisches Zupfinstrument) und eine Bambusflöte werden unter anderem gespielt. Ein Geigenbogen, der über ein Sägeblatt streift, verleiht der Musik etwas Bedrohliches.

Lichteffekte und Animationen beleben das "Game of Thrones"-Konzert

Die Stimmungen und Temperamente der Musik wechseln rege: Mal schwingen hoffnungsvolle Klänge mit, mal ist die Musik ruhig und versöhnlich, im nächsten Moment bedrohlich und aufwühlend. Für Intensität sorgen mehrere große Trommeln, die durch die Stücke und die Fantasie-Kontinente von Westeros und Essos leiten. Die Musik wird während des gesamten Konzerts von szenischen Animationen begleitet. Auf einer großen Leinwand über den Musikern werden Schlüsselszenen der gesamten acht Staffeln skizziert. Es sind Szenen von Angriffen, Verlusten und Begegnungen. Für den Stimmungsfeinschliff sorgen inszenierte Lichtspiele der Scheinwerfer. Musik und Animation ergänzen sich und schaffen ein ganzheitliches, stimmiges Bild der Fantasiewelt.

Besonders ist vor allem die Mischung der verschiedenen Musikarten: Solisten, Chor, altertümliche Instrumente und das Orchester kommen zusammen und schaffen eine alles in allem lebendige, spannende Atmosphäre. Die „Game of Thrones“-Tour ist die erste ihrer Art mit den „Cinema Festival Symphonics“. Kompositionen von Ramin Djawadi werden unter der Leitung von Stephen Ellery bis Ende März in verschiedenen Städten Deutschlands präsentiert. Der Aufwand scheint sich zu lohnen: Mit tosendem Beifall und stehenden Ovationen zeigen die Besucher ihre Begeisterung. Mit einer Zugabe antworten die Musiker auf den Jubel.

