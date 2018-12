09:00 Uhr

Ein Krippen-Fan zeigt seine Schätze in Ingstetten

Diese Winterkrippe steht in einem der sechs beleuchteten Fenster, die schon von Heiligabend an im Roggenburger Ortsteil Ingstetten zu sehen sind.

Die Figuren einer sizilianischen Künstlerin haben bei Bernhard Blum die Faszination wieder geweckt. Nun organisiert er selbst eine stimmungsvolle Schau.

Von Angela Häusler

Weihnachtskrippen auszustellen hat in Roggenburg Tradition. Dieses Jahr organisiert sogar ein privater Krippen-Fan im Ortsteil Ingstetten eine eigene Schau: In sechs Krippenfenstern und einem Ausstellungsraum im Haus der Familie Blum können Liebhaber eine ganze Sammlung an biblischen Szenen bewundern. Los geht es an Heiligabend.

Die Leidenschaft für Krippen, berichtet Sammler Bernhard Blum, hat er von seinen Opa geerbt. Dieser pflegte die Tradition der eigenen, großen Weihnachtskrippe, die jährlich gemeinsam mit den Enkelkindern aufgebaut wurde. Später ging das Interesse flöten. Vor wenigen Jahren wurde es bei Blum wieder geweckt: „Bei einem zufälligen Besuch der Kirchenkrippe in Matzenhofen 2013 erlagen mein Bruder Martin und ich der Faszination für Figuren der Künstlerin Angela Tripi aus Palermo“, berichtet der Ingstetter. „Wir beschlossen, es unserem Opa gleichzutun und eine große Krippe aufzubauen.“

Sechs Krippenfenster sind in den Abendstunden beleuchtet

Das Ergebnis dieser wiederentflammten Krippen-Leidenschaft, zumindest einen Teil davon, können sich die Besucher jetzt ansehen. Denn mit der Zeit ist eine richtige Sammlung entstanden. Neben den klassischen Formen, orientalisch und heimatlich, gehört auch eine moderne Darstellung mit Glasfiguren der Christinenhütte Bodenmais zu den Ausstellungstücken. Von Montag, 24. Dezember, an können die Besucher die sechs Krippenfenster am Haus bestaunen, die täglich in den Abendstunden beleuchtet werden.

Der 70 Quadratmeter große Ausstellungsraum öffnet seine Pforten dann am 29. Dezember. Herzstück der dortigen Szenen ist eine Krippe aus Italien: die große Hauskrippe mit Figuren der sizilianischen Künstlerin Angela Tripi. Auf einer Länge von neun Metern zeigt sie mit mehr als 100 Figuren verschiedene Szenen aus dem Leben der heiligen Familie, von der Herbergssuche bis zur Flucht nach Ägypten. „Selten zu sehen ist die hier gezeigte Darstellung der Volkszählung, wegen der Maria und Josef den beschwerlichen Weg nach Bethlehem auf sich nehmen mussten“, sagt Bernhard Blum.

Hölzerne Figuren aus Weißenhorner Produktion

Zur Sammlung gehören aber auch Krippenfiguren aus der näheren Umgebung: von der Weißenhorner Bildhauerin Juditha Berschin etwa, geschnitzt aus Eichenholz. Ebenso ist ein Krippenfenster mit Figuren des Herstellers Kaspar/Gebrüder Schultheiß aus der Fuggerstadt zu sehen. Die Figurenproduktion aus dem Familienbetrieb begann 1920 und wurde im Jahr 1960 eingestellt. Die Figuren erfreuen sich aber bis heute großer Beliebtheit unter hiesigen „Kripplern“, weiß Blum.

Die Krippenfenster im Haus Krumbacher Straße 4 in Ingstetten sind ab Montag, 24. Dezember, täglich zu sehen, beleuchtet sind sie von 17 bis 22 Uhr. Der Ausstellungsraum ist von 29. Dezember bis Mariä Lichtmess (2. Februar) an Samstagen jeweils von 16 bis 18 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Am 6. Januar ist zu. Der Eintritt ist frei. Aus Platzgründen gilt: keine Busse.

Mehr über Ingstetten lesen Sie hier: Diese drei Premium-Spazierwege wären bayernweit einzigartig

Straße von Deisenhausen nach Ingstetten wird ausgebaut