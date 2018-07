06:08 Uhr

Ein Kuss mit der Nase, zwei Händen und zwei Stiften

Beim Workshop mit Künstler Milos Tomic erleben die Teilnehmerinnen auf dem Donaufest experimentellen Mitmach-Spaß.

Von Dagmar Hub

„Der Kuss“ ist eines der bedeutendsten Werke von Gustav Klimt. Ganz so berühmt werden die Bilder wahrscheinlich nicht werden, die unter dem gleichen Schlagwort im Edwin-Scharff-Museum bei einem Workshop mit dem serbischen Künstler Milos Tomic entstehen – aber diejenigen, die die Neugierde zum Auftakt des Workshops drängte, hatten jede Menge Spaß: Die Bilder, die am Ende wie Teile eines Zeichentrickfilms wirken, entstanden unter maximal erschwerten Bedingungen.

Eine Kussszene spiegelgleich zu zeichnen, mit zwei Händen gleichzeitig, ist schon keine einfache Sache. Milos Tomic hatte für seinen ersten Workshop im Edwin-Scharff-Museum Familien mit Kindern erwartet, bei denen die Kinder den Eltern die Angst vor einer unbekannten Technik des Zeichnens genommen hätten.

Mit der Nase zeichnen und die Hand der Nachbarin ausleihen

Zu Tomics Überraschung kamen dann aber ausschließlich Erwachsene in seinen Workshop. „Wie soll das denn gehen?“, fragte eine Besucherin verblüfft auf die Anweisung des Künstlers, spiegelgleich mit zwei Händen zu zeichnen. „Ich fühl mich wie ein Baby!“, gab eine andere lachend zu. Doch mit dem Zeichnen mit zwei Händen war es nicht genug: Milos Tomic schraubte die Anforderungen mächtig nach oben: das gleiche Motiv mit überkreuzten Händen entstehen lassen, beim Zeichnen Töne singen, die zu den Linien passen, mit der Nase auf dem Papier zeichnen und dann das Motiv in 30 Sekunden, in 20 Sekunden, schließlich in drei Sekunden produzieren. Der Nachbarin am Zeichentisch für ihr Bild eine Hand leihen, während die andere Hand am eigenen Bild arbeitet.

Workshop mit Milos Tomic findet noch zweimal statt

Die Workshop-Teilnehmerinnen im Edwin-Scharff-Museum entdeckten verblüfft, wie sich ein Motiv unter dem Zeitdruck immer freier und immer weniger gegenständlich gestalten ließ. Aber auch immer selbstverständlicher und sicherer – auch mit jeweils der Hand, die sonst zum Zeichnen nie benützt wird, egal ob Rechts- oder Linkshänder. Schließlich galt es, experimentell in die Rolle einer anderen Person zu schlüpfen und mit deren Farben und Motiv zu arbeiten: Statt die küssenden Gesichter der eigenen Bilderserie also einander küssende und den Hals verschränkende Giraffen zu zeichnen.

Ein großer experimenteller Mitmach-Spaß auch für Erwachsene, den Milos Tomic während des Donaufestes noch zwei Mal wiederholt, am heutigen Samstag, 14. Juli, und am Sonntag, 15. Juli, jeweils von 13.30 bis 17.30 Uhr.

Themen Folgen