Ein Leuchtfeuer zum Osterfest

Die Schützenkapelle Holzheim und die Jugendkapelle unterhalten die Besucher. Viele Musiker werden ausgezeichnet – und Dirigent Josef Pietschmann für 20 Jahre Wirken geehrt.

Von Margit Kühner

Bekannt für die hohe Qualität an musikalischen Leistungen ist die Schützenkapelle Holzheim schon lange. Präsentiert wurde dies den zahlreichen Besuchern beim Osterkonzert in der Schulturnhalle Holzheim.

Den ersten Teil des Konzertes gestaltete die vereinsübergreifende Jugendkapelle Eintracht 98 unter der Leitung von Josef Pietschmann. Begrüßt wurden die Gäste mit einem musikalischen Opening, einem schwungvollen Konzertmarsch von Ernst Hoffmann. Nach der Begrüßung des Vorsitzenden Andreas Stadler setzte die Jugendkapelle mit dem Medley Rock it fort und zeigte ein perfektes Rockintro mit legendären Rock’n’Roll-Hits. Weitere musikalische Stationen waren Spirit: Stallion of the Cimarron und Bon Jovi Rock-Mix.

Brillante Trompetensoli

Imposant waren vor allem aber die Musiktitel Leuchtfeuer – lang gezogene Melodielinien stellten hier die unerschütterlichen Leuchtfeuer dar, umgeben von unruhigen, rhythmischen Themen einer sich ständig verändernden, reizüberfluteten Welt – und Bugler’s Holiday, wo Markus Braun, Felix Pietschmann und Martin Eittinger in Trompetensoli brillierten.

Zeit war es auch für die Jungmusiker, ihrem Dirigenten Josef Pietschmann für seine zwanzigjährige Arbeit zu danken. In der Zeit habe sich viel verändert, doch die Begeisterung, junge Menschen an die Blasmusik heranzuführen, bestehe unverändert. Dafür wurde er bereits mit der goldenen Dirigentennadel ausgezeichnet. Bevor sich die Jugendkapelle unter unter Mitwirkung der Gäste mit dem Zugabentitel „Die Berliner Luft“ verabschiedete, standen Auszeichnungen von D-Prüflingen an.

Die Musiker werden für ihr Engagement geehrt

Rainer Lohner vom Allgäu Schwäbischen Musikbund, Bezirk 9, ehrte für die bestandene D-1-Prüfung Kalle Bieniasz, Martin Eittinger, Lukas Hiller, Katrin Lutz, Teresa Lutz, Greta Madel, Fabian Schmidt, Sebastian Wegele aus. Erfolgreich in der D-2-Prüfung waren Bianca Drittenthaler, Martin Eittinger, Anna Keller, Florian Keller, Paul Stadler, Marius Wegele sowie in der D-3-Prüfung Felix Pietschmann und Martin Eittinger.

Den zweiten Teil des Konzertes bestritt die Schützenkapelle Holzheim mit musikalischen Höhepunkten. Zu hören waren Werke voller Metaphern, wie Ross Roy von Jacob de Haan. Aber auch ein Konzertmarsch, Swing, eine solistische Polka mit dem Titel Bayerischer Muckl und den Solisten Anna Pietschmann, Johanna Stadler und Markus Pietschmann waren im Repertoire enthalten.

Abgerundet wurde dieses schöne und facettenreiche Konzert der Schützenkapelle mit Ehrungen für langjähriges aktives Musizieren. So konnten für zehn Jahre Manuel Munkenast, Lisa Tiltscher, Patrick Wegele, Fabian Stöckle und Thomas Pietschmann, für 15 Jahre Vanessa Tillack, für 25 Jahre Marita Kauf und Bettina Durst sowie für stolze 40 Jahre musikalischer Verbundenheit Erhard Keller, Thomas Hartmann sowie Wolfgang Pietschmann geehrt werden.

