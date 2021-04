Ein Neu-Ulmer war "Spezialist für kostengünstige Menschenvernichtung"

Plus Ein Buch erzählt Biografien von NS-Tätern, Helfern und Trittbrettfahrern aus Nordschwaben. Ein Mann kam aus Neu-Ulm, ein anderer betrieb hier ein KZ-Außenlager.

Wer waren die Menschen, die die Ideen des Nationalsozialismus in Deutschland in die Tat umsetzten? Wolfgang Proske vermutet, dass es eine halbe Million Täter gegeben hat. Der Autor, der mehr als zwei Jahrzehnte in und um Neu-Ulm lebte, hat in inzwischen elf Bänden die Biografien von NS-Belasteten zusammengetragen. Sein neustes Buch widmet sich Tätern, Helfern und Trittbrettfahrern aus Nordschwaben. Darin ist die Geschichte von Karl Rühmer und dem KZ-Außenlager bei Unterfahlheim nachzulesen. Und die Geschichte eines Mannes aus Neu-Ulm, der sein grausames Handeln gut und geschickt zu verbergen wusste.

Wolfgang Proske hat einen Band über NS-Belastete aus Nordschwaben herausgegeben. Foto: Kugelberg-Verlag

"In jeder Stadt, in jedem Dorf, in jeder Straße, ja im Grund wohl fast in jeder Familie waren entsprechende Fälle zu finden, doch schon wenige Monate nach dem Untergang des NS-Staates wollte kaum noch jemand freiwillig mit dabei gewesen sein", schreibt Proske. Einige dieser Täter porträtiert er selbst, darunter Karl Kitzinger, geboren am 18. April 1886 in Neu-Ulm und gestorben am 14. April 1962 in Stuttgart. Obwohl er Wehrmachtsbevollmächtigter für die Ukraine war und dort Proskes Nachforschungen zufolge die Aufgabe hatte, die Zahl der Ukrainer und Russen zu "vermindern", wurde er 1948 entlastet und erhielt einen "vollgültigen Entnazifizierungsbescheid".

Neu-Ulm: General Kitzinger war Wehrmachtsbevollmächtigter für die Ukraine

Kitzinger, Sohn eines Neu-Ulmer Apothekers, ging erst in Ulm zur Schule und verbrachte seine Kinder- und Jugendzeit dann in Weingarten und Ravensburg, wo er das Abitur ablegte. Er machte Karriere als Berufssoldat und war im Jahr 1933 für sechs Monate Kommandant der militärisch unbedeutend gewordenen Festung Ulm. Kurz nachdem Kitzinger die Stadt verließ, wurde das Fort Oberer Kuhberg zum Konzentrationslager. Ob Kitzinger mit den Vorbereitungen befasst war, ist unklar. Mitglied der NSDAP wurde der Soldat nie, seine militärische Laufbahn trieb er aber mit Geschick voran. Er wurde General und Wehrmachtsbevollmächtigter für die Ukraine - in den Lagern in seinem Bereich stürben täglich 2500 Gefangene an Entkräftung, schrieb er einmal an den Reichsminister für die besetzten Ostgebiete, Alfred Rosenberg, der dies an Adolf Hitler weitermeldete. Wolfgang Proske zitiert auch einen Befehl zur Tötung von Juden, den Kitzinger gegeben haben soll und folgert aus den zusammengetragenen Aufzeichnungen, Unterlagen und Belegen, der gebürtige Neu-Ulmer sei in der Ukraine "zum Spezialisten für effiziente und kostengünstige Menschenvernichtung" mutiert.

Täter Helfer Trittbrettfahrer. NS-Belastete aus Nordschwaben und Neuburg. Herausgeber: Wolfgang Proske Foto: Kugelberg-Verlag

Warum Kitzinger nie belangt wurde? Unter anderem weil es wenige schriftliche Belege für sein Tun gibt und weil er in der Vernehmung geschickt antwortete. Proske zitiert einige der sperrigen wirkenden Sätze - die womöglich mit Absicht umständlich formuliert waren. Denn Kitzinger antwortete einerseits korrekt, sparte aber andererseits durch seine Aussagen belastende Teile der Wahrheit aus. Der General, der Proske zufolge gegen Ende des Kriegs zu Hitlers letzten Getreuen gehörte, arbeitete später als kaufmännischer Angestellter. In der NS-Forschung, schließt Proske, sei Kitzinger trotz seines hohen Ranges ein weitgehend unbeschriebenes Blatt. Der Apothekersohn aus Neu-Ulm sei ein "sehr durchschnittlicher Täter" gewesen, ordnet der Autor ein. "Durchschnittlich" ist bei Nazi-Tätern aber keinesfalls als harmlose Wertung zu verstehen. Schließlich ließ Kitzinger Hundertausende Menschen verhungern, weil er das als kostengünstige Möglichkeit sah, zusätzlichen Lebensraum für "Arier" zu schaffen.

NS-Zeit: Karl Rühmer betrieb bei Unterfahlheim ein KZ-Außenlager

Der Fliegergeneral ist nicht der einzige Mann aus dem Kreis Neu-Ulm, der im elften Band der Buchreihe vorgestellt wird. Ein weiterer ist Karl Rühmer, der bei Unterfahlheim eine Fischzuchtanlage als KZ-Außenlager betrieb, dessen Reste heute nur noch für Ortskundige zu finden sind. Dagmar Hub, die auch für die Neu-Ulmer Zeitung schreibt, stellt die Geschichte Rühmers und der Fischteiche vor. Der Fischereisachverständige, auch Verleger von NS-Literatur, betrieb die Zucht mit einer Art von bösartigem Pragmatismus: Etwa, indem er für die harte Arbeit auf dem weitläufigen und offenen Gelände Zeugen Jehovas einsetzte. Denn die hätten ihre KZ-Haft als Prüfung Gottes verstanden, berichtet Dagmar Hub. Fluchtgefahr bestand bei ihnen daher nicht.

Der Band über Täter, Helfer und Trittbrettfahrer aus Nord-Schwaben ist der erste, der sich NS-Belasteten aus Bayern widmet. Drei weitere sind in Vorbereitung, der erste hiervon soll noch im Jahr 2021 erscheinen. Über nationalsozialistische Verbrecher und Profiteure aus der Region Ulm/Neu-Ulm hat Proske allerdings bereits in zweiten Band seiner Reihe über Baden-Württemberg berichtet. Dieses Buch ist im Jahr 2013 erschienen.

Täter Helfer Trittbrettfahrer. NS-Belastete aus Nord-Schwaben (+ Neuburg), Kugelberg-Verlag, 378 Seiten, 24 Euro.

Lesen Sie auch: