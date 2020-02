Ein Nostalgie-Abend mit Simon and Garfunkel

Plus Das Akustik-Duo Thomas Wacker und Thorsten Gary lässt die großen Songs von Simon and Garfunkel reichlich originalgetreu aufleben

Der „Sound Of Silence“, der Klang der Stille, hatte seinen Platz am Samstagabend im großen, voll besetzten Saal des Ulmer Hauses der Begegnung. Von Stille war trotzdem nichts zu spüren.

So sorgte das Duo Thomas Wacker/Thorsten Gary zusammen mit einem famosen Streicher-Quartett von der Philharmonie Leipzig auch beim Hit „The Sound of Silence“ für an die Originale dicht heranreichende Songs beim Tribute-Konzert „Simon and Garfunkel meets Classic“. Das in Erinnerungen schwelgende Publikum ließ sich zu lautem Beifall und stehenden Ovationen hinreißen. Natürlich auch beim ersten großen, bereits erwähnten Hit des US-amerikanischen Folk-Rock-Duos Simon and Garfunkel. Das hatte sich bereits 1957 unter dem Namen „Tom & Jerry“ gründete, aber später nach Intervention ihrer Plattenfirma in „Simon and Garfunkel“ umbenannte. Nach mehreren Trennungen sowie erneuten gemeinsamen Projekten löste es sich 2010 endgültig auf.

Zurück in die 60er-Jahre

Natürlich hätten die Konzertbesucher am Samstag noch lieber das Original-Duo erlebt, aber das sehr erfolgreiche, fast pausenlos in ganz Deutschland, aber auch in der Schweiz auftretende Gespann mit Thomas Wacker als Paul Simon und Thorsten Gary als Art Garfunkel lockte die meist älteren Fans in Scharen an. Und was die beiden Gitarristen und Sänger samt der Streicher aus Japan, Italien und Russland boten, führte zurück in die 60er-Jahre des vorigen Jahrhunderts.

Sie boten Musik, die mit Originalinstrumenten ohne jegliche Art von Elektronik blitzsauber daherkam, echte Musik eben. Beim Gesang war Thorsten Gary seinem Kompagnon mit der tieferen, sonoreren Stimme etwas überlegen, sonst aber präsentierten sie sich als kongeniales Duo, das bewies, dass die Songs von Simon and Garfunkel – auch solche, die den Protest vor allem gegen die US-Gesellschaft in ihrer Zeit zum Inhalt hatten – wunderbar, einprägend und zeitlos sind.

Vom Hummelflug zu "Bright Eyes"

„Old Friends“ eröffnete den Reigen der Hits, es folgten ein paar unbekanntere Songs, zu denen das Duo auf der Bühne kleine Geschichten erzählte, also auch, wie das Original-Duo zu seinem Namen kam. Dann folgte mit „The Boxer“ der erste Kracher und ein Solo des Bratschisten mit dem rasanten „Hummelflug“ von Rimsky-Korsakow. Den spielt David Garrett gerne in atemberaubenden Tempo, doch der etwas wild aussehende Vadim konnte da sehr gut mithalten. Überhaupt glänzten die Streicher abwechselnd um die Wette, auch wenn der „Hummelflug“ und der Gesang der japanischen zweiten Geigerin bei dem Anti-Kriegslied „Where Have All The Flowers Gone“ nicht so recht ins Programm passten. DAfür gab es noch Simon-and-Garfunkel-Hits satt, etwa „Scarborough Fair“, „A Hazy Shade of Winter“, „America“, „El Condor Pasa“, das laut dem Duo Wacker/Gary erfolgreichste Lied im deutschsprachigen Raum, oder „Bright Eyes“, dem große Solo-Hit von Art Garfunkel. Der vom Duo gewünschte Sternenhimmel, erzeugt durch leuchtende Handys der Besucher, war dabei etwas dürftig. Die Älteren haben halt nicht alle so ein Teil oder zumindest nicht ständig griffbereit.

"The Sound Of Silence" - sehr stimmungsvoll

„Bridge Over Troubled Water“, das fetzige „I Am A Rock“, „Mrs. Robinson“ mit recht wildem Schluss und schließlich „The Sound of Silence“ beschlossen sehr stimmungsvoll den regulären Teil des melodischen Abends. Mit einem Mix aus „Scarborough Fair“ und „The Boxer“ sowie einem von Wacker und Gary alleine gespielten Duett endete ein Konzert mit Songs, die man sehr gerne öfter hören würde. Was den einen oder anderen nur störte, war die sehr lange, über eine halbe Stunde lange Pause, in der ein paar wunderbare Eindrücke der ersten „Halbzeit“ etwas verloren gingen.

Lesen sie auch: Paul Simon spendet eine Million Dollar für Musikunterricht

Warum viele Briten jetzt Deutsche werden

Art Garfunkel: Musik kann vieles überwinden

Paul Simon gibt Abschiedskonzert in New York