vor 23 Min.

Ein Poststempel für einen Piloten

Vor 90 Jahren überquerte Hermann Köhl den Atlantik. Briefmarkensammler ehren den Pionier auf ihre Weise

Von Alexander Rupflin

Genau 90 Jahre ist es her, da überquerte Hermann Köhl als erster Pilot den Atlantik von Ost nach West mit dem Flugzeug. Anlässlich dieses Jahrestages hat der Verein für Briefmarkenkunde Ulm/Neu-Ulm einen Sonderstempel beantragt, der morgen vor dem Rathaus von Neu-Ulm zum Einsatz kommt: Von 10 bis 16 Uhr wird ein Team der Deutschen Post ein Sonderpostamt eröffnen und den Stempel auf Briefe und Postkarten abschlagen. Bei schlechtem Wetter findet die Aktion im Foyer des Rathauses statt. Vor Ort übermittelt der Verein Informationen für Sammler. Außerdem können alle Interessenten dort eine Jubiläumspostkarte erwerben.

Die Idee für den Sonderstempel hatte Bernd Weiß, Betreuer des Hermann-Köhl-Museums in Pfaffenhofen und Mitglied des Vereins für Briefmarkenkunde. Er war es auch, der der Post zwei selbstgestaltete Entwürfe des Stempels zukommen ließ. Dort wählte ein Grafikbüro einen der beiden Vorschläge aus und erstellte daraus das endgültige Motiv: die Silhouette der „Bremen“, eine einmotorige Junker W33 – eben jene Maschine, mit der Köhl zusammen mit seinem Freund Freiherr von Hünefeld und dem Iren James Fitzmaurice den Atlantik überquerte und so weltweit Aufsehen erregte. „Damit die Post einen solchen Stempel genehmigt, müssen bestimmte Vorgaben eingehalten werden“, erläutert Günter Thumerer, Vorsitzender des hiesigen Briefmarkenvereins. So braucht jeder Stempel unter anderem ein Datum, eine Postleitzahl und einen Ort. Außerdem sollte der Anlass für den Sonderstempel genannt sein. Thumerer geht davon aus, dass Briefmarken, die mit dem Stempel ausgezeichnet wurden, für Liebhaber einen hohen Wert entwickeln. Denn dessen Auflage fällt relativ gering aus: Nach dem morgigen Donnerstag können sich Sammler noch vier Wochen an die Versandstelle der Deutschen Post in Weiden wenden, um Briefe und Postkarten stempeln zu lassen – dann vernichtet die Post die Prägung. Thumerer schätzt, dass der Stempel nur ein wenig öfter als 1000 Mal zum Einsatz kommt.

Morgen findet zudem ein Gedenkflug statt, organisiert vom Luftverein Erbach. Briefmarkensammler sandten im März ihre Post dorthin und bekommen darauf nun einen Nebenstempel, ebenfalls eine Sonderanfertigung, der die Zuschriften als Luftpost kennzeichnet. Am 12. April fliegen die Briefe einmal von Erbach nach Sonderbuch. Sobald die Sendung wieder gelandet ist, erhält sie den Stempel des Briefmarkenvereins.

Ein Sammler aus Kanada gibt zu Ehren Hermann Köhls übrigens eine eigene Briefmarke heraus. Wer möchte, kann diese unter lepold@telus.net bestellen.

Themen Folgen