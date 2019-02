vor 35 Min.

Ein Puppenspieler trotzt dem Schicksal

Im Juni 2018 verliert Andreas Blersch vom Topolino-Figurentheater Neu-Ulm seine Frau und Bühnenpartnerin an den Krebs. Seine Existenz steht auf dem Spiel. Doch mit drei neuen Kolleginnen schafft er den Neuanfang.

Von Marcus Golling

Bei der Arbeit trägt Andreas Blersch Schwarz. Nicht wie ein Trauernder, sondern wie ein Schatten, ein Unsichtbarer im Hintergrund. So auch an diesem Vormittag im Turnraum eines Kindergartens in Westheim bei Augsburg. Puppenspieler Blersch ist mit seinem Topolino-Figurentheater zu Gast, auf dem Programm steht „Huch! Wir kriegen Besuch!“, ein Abenteuer mit dem Hasen Nulli und dem Frosch Priesemut. Ein lustiges Stück über Toleranz und Ehrlichkeit. Traurig, aber auch mutmachend ist die Geschichte dahinter: Blersch, der Mann in Schwarz, trauert um seine Frau und langjährige Bühnenpartnerin Brigitte, die im Juni 2018 starb. Und setzt nun alles daran, ihr gemeinsames Topolino-Theater in die Zukunft zu führen.

Die wohl schlimmste Zeit im Leben von Andreas Blersch begann kurz nach einer Vorstellung im Januar 2018. Er und seine Frau saßen bei der Abrechnung zusammen, als diese plötzlich zusammenhangloses Zeug redete – und dann bewusstlos wurde. Ein Schlaganfall, aus heiterem Himmel. Dem in den Monaten darauf noch elf weitere folgen sollten. Wie sich herausstellte, war eine Krebserkrankung die Ursache. Brigitte Blersch, bei Topolino 33 Jahre lang Puppenspielerin und Frau für die Büroarbeit, wurde zum Palliativfall. Schon damals war klar: Mit ihr würde es bei dem Neu-Ulmer Figurentheater nicht weitergehen. Blersch war für seine Frau da, acht Monate pausierte Topolino komplett. Aber wie sollte es weitergehen?

In Augsburg wurde er mit dem Theatervirus infiziert

„Ich habe nie etwas anderes gelernt“, sagt der 58-Jährige, der aus der Nähe von Memmingen stammt. Mit dem Theatervirus angesteckt hat er sich schon als Fachoberschüler, als er ein Praktikum am Theater Augsburg machte. Dann arbeitete er beim Ulmer Marionettentheater, bis er sich mit seiner Frau, die er bei einem Theaterworkshop kennengelernt hatte, 1985 selbstständig machte. Dutzende Produktionen brachten die beiden auf die Bühne, bis zu 150 Vorstellungen im Jahr. Bis zu jenem Tag im Januar 2018.

Schon im Frühjahr machte sich Andreas Blersch an den Neustart, unterstützt von seiner schwer kranken Frau. Per Anzeige suchte er Mitspieler, weibliche bevorzugt. 30 Bewerbungen gingen ein. Aber der Kreis der ernsthaften Kandidatinnen war klein. „Manche kamen mit falschen Vorstellungen“, berichtet Blersch. „Es genügt nicht, ein bisschen den Kasperl zu spielen.“ Figurentheater für Kinder zu machen, bedeute eben auch: zeitlich flexibel sein, proben, herumreisen – und eigenhändig die Bühne auf- und abbauen. Drei Frauen blieben übrig, die nun, auf 450-Euro-Basis, an der Seite von Blersch seit Herbst 2018 die Puppen sprechen, springen und tanzen lassen: die beiden Ulmerinnen Charlotte Häge und Janine Grüber, beide um die 30, und Sabine Harpenschläger aus Merklingen.

Die 50-Jährige begleitet Blersch auch bei der Vorstellung im Kindergarten Westheim. Sie spricht und spielt den Hasen Nulli, aber auch das neugierige Schwein Georges aus Paris. So gekonnt, so gewitzt, als würde sie das schon seit Jahren machen und nicht erst seit Sommer. Die frühere Betriebswirtin Harpenschläger, die im Laienspiel schon ein wenig Bühnenerfahrung gesammelt hat, hat Spaß. Ihre Kinder seien erwachsen, ihr Mann beruflich viel unterwegs, sie habe nach einer neuen Aufgabe gesucht. „Als ich kam, ging es Andreas sehr schlecht“, erinnert sie sich. „Ich war nicht gerade ein Kind der Fröhlichkeit“, gibt der zu. Wer will es ihm verdenken.

Andreas Blersch hat wieder Mut gefasst - und schmiedet Pläne für die Zukunft

Aber die Arbeit mit den drei Frauen half ihm, gab ihm – erst recht nach dem Tod seiner Frau im Juni – neuen Mut. „Die Proben, das Spielen, das Miteinander, das hat mich wieder zum Leben gebracht. Das ist eine neue Chance, eine neue Aufgabe“, so Blersch. Das Theater sei auch in den schweren Zeiten die einzige Sache gewesen, für die er sich noch interessiert habe. Und wenn er Sabine Harpenschläger und die anderen beiden Frauen mit ihm agieren sieht, macht ihn das auch ein bisschen stolz. Und die Mitspielerinnen genießen ihre Aufgabe, die mehr als nur ein Job ist, wie Harpenschläger sagt: „Ich habe mir gedacht, dass es schön ist. Aber so schön habe ich mir es nicht vorgestellt.“ Eine Freude, von der sich Blersch sich anstecken lässt: Er hat Pläne für die Zukunft, eine Geschichte mit dem „Kleinen Gespenst“ will er als Marionettenstück zeigen. Es geht weiter mit Topolino, auch dank Unterstützung von außen: Die Stadt Neu-Ulm und der Bezirk haben ihren Zuschuss aufgestockt, um Blersch zu helfen, Kollegen haben Spenden gesammelt, die Veranstalter sind dem Figurentheater treu geblieben. 2019 stehen schon wieder rund 100 Vorstellungen an, die meisten in einem Radius von 100 Kilometern um Ulm.

Mittlerweile laufe es mit dem neuen Team so gut, dass er aufpassen müsse, nicht zu verdrängen, was im vergangenen Jahr passiert sei, sagt Andreas Blersch. Aber wenn das Licht im Saal ausgeht und das Stück beginnt, ist seine Frau wieder bei ihm. Die Stimme auf den eingespielten Lieder ist noch immer ihre – was ihm vor allem in den ersten Monaten zu schaffen gemacht habe, sagt Blersch. „Inzwischen geht es.“ Leider erzählen die Songs eine weitere traurige Geschichte: Aufgenommen hat sie der Neu-Ulmer Musikproduzent Romi Schickle, der im September 2017 an Krebs starb.

Am Sonntag, 24. Februar, um 14.30 und 16.30 Uhr zeigt Topolino in der Musikschule Neu-Ulm „Keine Angst vor Hotzenplotz“ \u0009. Karten unter Telefon 0731/713800 oder per Mail an blersch@topolino-figurentheater.de

Themen Folgen