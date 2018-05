06:12 Uhr

Ein Schriftzug für die Wilhelmsburg

Von überdimensionalen Buchstaben über eine eigene Komposition bis hin zu einem realen Netz: Wie Europas größte Burg mit sechs geförderten Kulturprojekten belebt wird.

Die Würfel sind gefallen: Sechs Kulturprojekte werden im Rahmen der vom Bund geförderten Aktion „Pop up Space: Wilhelmsburg“ gefördert. Sowohl lokale, als auch internationale Kreative haben sich mit der Wilhelmsburg aktiv auseinandergesetzt und Anträge eingereicht. Insgesamt waren 75 Förderanträge bei der Kulturabteilung der Stadt Ulm eingegangen, darunter 18 regionale, 50 überregionale und sieben internationale Bewerbungen.

Eine Jury aus Vertretern aus dem Ulmer Stadtrat, Kulturexperten der Stadt und des Bundesinstituts für Bau, Stadt- und Raumforschung haben sechs völlig verschiedene Projekte ausgewählt. „Das war schon im März“, sagt Marianne Wolff, bei der Stadt Ulm in der Kulturabteilung für das Thema zuständig. In den vergangenen Wochen seien die Projekte in Zusammenarbeit mit den Künsterln konkretisiert word, sodass man am gestrigen Freitag den Weg an die Öffentlichkeit ging. Das alles hat zum Ziel, Ideen zu sammeln, wie die weitgehend leer stehende 1842 bis 1849 erbaute Burg mit 570 Räumen genutzt werden kann.

Das sind die sechs Projekte, die mit insgesamt 100000 Euro bezuschusst werden und zwischen Juli und November diesen Jahres realisiert werden sollen.

Schriftzug Der Schriftzug „This is | mine | all mine“ wird im Rahmen des gleichnamigen Projekts auf die Fassade angebracht, um der Wilhelmsburg deutliche Sichtbarkeit zu verleihen.

Das Kunstwerk von Silvia Wienefoet und Ralph Walczyk stellt sich den Fragen „Wem gehört der öffentliche Raum?“, „Wem gehört ein nationales Kulturdenkmal?“ und „Wem gehört letztendlich die Burg?“. Da es sich um ein denkmalgeschütztes Gebäude handelt, wird freilich nur Klebefolie verwendet.

Aufgabenstellungen Im Projekt „Wilhelmsbüro/ Creative Space“ verlegen zwei junge Ulmer Firmen ihren Arbeitsplatz einmal die Woche für zwei Tage (48 Stunden) über einen Zeitraum von fünf Wochen in die Wilhelmsburg.

Das Firmen-Duo besteht aus der Hard- und Software-Schmiede „Widerstand und Söhne“ und dem Designbüro „Bootschaft/Büro für Gestaltung“. In dieser Zeit gehen sie nicht ihrem normalen Tagesgeschäft nach, sondern widmen sich vorab gestellten und dem Team zuvor unbekannten Aufgaben und Problemstellungen. Über eine Online-Plattform hat jeder und jede die Möglichkeit, eine Aufgabenstellung einzureichen. Nach 48 Stunden werden dann die Ergebnisse der Öffentlichkeit präsentiert.

Camp „Burgfestspiele“ ist ein Projekt des Neuen Saarbrückner Kunstvereins. Dessen Konzept sieht ein achtwöchiges Kunst-Projektcamp in der Burg vor. In dieser Zeit werden die aktiven Mitglieder des Kunstvereins vor Ort leben, arbeiten und gemeinsam mit wechselnden Gast-Künstlern sowie Einheimischen Kunstprojekte initiieren und umsetzen. Eine kreative Phase von jeweils zwei Wochen mündet in einer Vorstellung des jeweiligen Kunstprojekts, den sogenannten „Burgfestspielen“.

Komposition Eigens für eine Aufführung in der Wilhelmsburg wird Alan Hilario ein Musikstück (Neue Musik) komponieren. „Fünf Räume - Sieben MusikerInnen“ heißt das Projekt. Im Rahmen der Konzerte wird dies in vier nebeneinander liegenden Räumen sowie dem angrenzenden Flur gleichzeitig gespielt. Durch das Öffnen und Schließen der Türen entstehen unterschiedliche Raumgestaltungen, um vielfältige Hörsituationen zu schaffen.

Netz Unter dem Titel „ Das Polygonalsystem“ werden Ines Fiegert, Jeremias Heppeler und Christof Heppeler ein Stockwerk des Flankturms bespielen. Dieser einzigartige und unberührte Raum wird von Fiegert mit einem Netz umwoben, welches um visuelle und akustische Elemente erweitert wird. Ziel des ganzen sind „pulsierende Aderstrukturen“, die sich mit dem Raum verbinden sollen. Darüber hinaus nimmt das Trio durch audiovisuelle Reize, Projektionen, Text und Malerei Bezug auf die omnipräsenten Spuren und Zeichen der Wilhelmsburg. Die Gäste können sich selbst im Netz bewegen und Klänge erzeugen. So entsteh ein Hybrid aus Ausstellung, Performance und interaktiver Installation.

Kinder Das Projekt „Kinder in der Festung“ von Theaterpädagogin Claudia Lemke aus dem Theater Mücke soll gemeinsam mit benachbarten Kindertageseinrichtungen entstehen und hat die geschichtliche und fantasievolle sowie spielerische Auseinandersetzung mit der Burg zum Ziel. Die Kinder werden bei diesem Projekt im Rahmen von Workshops ein Theaterstück entwickeln und dieses während des Familienfests des Kindergartens öffentlich aufführen. (heo/az)

Veranstaltung Zusätzlich zu den Projekten werden Kulturschaffende eine Veranstaltungsreihe in der Burg realisieren. Die Auftaktveranstaltung des „Pop up Space“ wird am Donnerstag, 27. Juli, stattfinden.

