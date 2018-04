06:00 Uhr

Ein Stall voll (Oster-)Hasen

Für viele Menschen gehören die Tiere genauso zu den Feiertagen wie bunte Eier oder Hefezopf. Ein Züchter aus der Region berichtet über seine Arbeit mit besonderen Exemplaren.

Von Jonathan Mayer

Am Sonntag ist es wieder soweit: Dann kommt in vielen Familien der Region der Osterhase zu Besuch – und versteckt allerlei Süßigkeiten und bunte Eier in den Gärten. So will es jedenfalls der Brauch. Egal, ob gebacken oder aus Schokolade, der Hase gehört einfach zum Osterfest dazu. Aber auch die echten Tiere sind in diesen Tagen sehr beliebt.

Einer, der sich mit Hasen besonders gut auskennt, ist Marcus Kling aus Buch. Der 40-Jährige züchtet Deutsche Riesenschecken. Die sind vor allem an ihrer für Laien ungewöhnlichen Größe zu erkennen. „Die erwachsenen Tiere wiegen sechs bis acht Kilo“, sagt Kling. „Ein schwerer Schlag.“ Aber nicht nur das Gewicht ist für diese Hasen typisch. Bei den Zuchttieren komme es vor allem auf das Fell an. Das sollte im besten Fall weiß mit dunklen Flecken um die Ohren, die Augen und die Schnauze sein.

Bereits im Alter von fünf Jahren hatte Kling Hasen als Haustiere. Das habe er vor allem seiner Mutter zu verdanken. „Sie ist sehr tierlieb“, sagt er. Noch heute kümmere sie sich ab und an um die Tiere ihres Sohns. Wie Kling sagt, habe er zwölf Jahre lang fast ununterbrochen Hasen gehabt. Mit der Zucht der Riesenschecken habe er dann vor knapp zehn Jahren angefangen. Heute finden sich im Hasenstall, der noch immer auf dem Hof seiner Eltern in der Dorfmitte steht, etwas mehr als 20 Hasen. Dort kümmert sich Kling täglich um die Tiere. „Da steckt viel Arbeit dahinter“, sagt er. Die Zucht sei sehr aufwendig. Jeden Tag verbringe er knapp zwei Stunden mit seinen Tieren, füttere sie und miste den Stall aus.

Zur Zucht gehört auch, dass sich die Tiere fortpflanzen. Jedes Jahr kommen im Stall in Buch knapp 30 Hasenjunge auf die Welt. Wie Kling sagt, kann ein weiblicher Hase pro Wurf sechs bis acht Babys bekommen. Die werden dann erst einmal in einer kleinen mit Watte und Stroh ausgepolsterten Box im Stall ihrer Mütter untergebracht. Alle Tiere könne er aber nicht behalten. Denn die Kapazitäten im Stall seien begrenzt. Was stattdessen mit den Jungtieren passiert? „Die Schönen behalte ich für die Zucht, die anderen werden verkauft, wenn sie groß genug sind.“

Vor allem jetzt zu Ostern sei das Interesse an jungen Hasen groß. Trotzdem falle ihm der Verkauf seiner Tiere nie leicht. „Das ist meistens kein so tolles Gefühl.“ Aber Kling weiß: Es muss sein. Alle behalten gehe nicht. Wohl auch deswegen bekommt kein Tier im Stall einen Namen.

Profit mache Kling mit den Hasen nicht. „Darum geht es auch gar nicht.“ Die Tiere und deren Aufzucht lägen ihm einfach am Herzen. Die meisten der Hasen verkaufe er ohnehin an Bekannte und andere Züchter, mit denen er in Verbindung stehe.

Im Stall finden sich aber nicht nur Riesenschecken. Denn Klings Töchter Rebecca, Valerie und Magdalena haben selbst auch Hasen, die sie umsorgen und pflegen. Sie züchten sogenannte Widderkaninchen, die vor allem an ihren an den Seiten herabhängenden Ohren zu erkennen sind und wesentlich kleiner sind, als ihre Stallnachbarn. Die Töchter helfen ihrem Vater regelmäßig, wenn dieser Heu nachlegt oder die Wassertröge auffüllt. Irgendwann, sagen sie, wollen sie die Zucht ihres Vaters vielleicht übernehmen.

Und wo ist jetzt der Osterhase? Das weiß auch Züchter Kling nicht. Einen Hinweis kann er aber doch geben: „Aus dem Stall kommen die Tiere normalerweise nicht raus.“

Themen Folgen